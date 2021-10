‘No me he ba-kunado, nos quieren despoblar’: Eduardo Verástegui sobre vacunas covid

Quien ha levantado mucha polémica en los últimos meses ha sido el actor Eduardo Verástegui, que además ha sido fuertemente atacado en sus redes sociales.

Primero por su apoyo al entonces presidente estadunidense Donald Trump, luego por su postura provida.

Incluso hace un mes, cuando a principios de septiembre hubo un temblor de 7.1 en Guerrero y que se sintió en varios estados, señaló que fue por la despenalización del aborto en el país.

Hoy México llora. Hoy México tiembla. Llueve desconsoladamente en varias partes del país, y la tierra cruje. Hoy, miles de bebés mexicanos han sido condenados a muerte. Porque al despenalizar el aborto para todo el país, el mensaje es:»¡Avanti!». México llora. México tiembla”, escribió en sus redes sociales.

Ahora ha mostrado, nuevamente, su postura antivacunas covid, situación que en redes lo llevó a ser comparado con Paty Navidad.

No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las (emoji de una jeringa)… Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos. Dios al frente”.

Aunque intentó no escribir de manera textual para no ser censurado por Twitter por incumplir sus reglas, la red social bajó su mensaje. Pero eso no le impidió escribirlo nuevamente.