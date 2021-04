No me voy a reelegir, asegura AMLO por ampliación de Presidencia de la Corte

GMx

Ciudad de México.- En la conferencia matutina de este martes en la que se aplicó la primera dosis de la vacuna anti COVID19 de AstraZeneca, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no buscará reelegirse en 2024 y se irá su quinta, en Palenque, Chiapas.

La respuesta llegó tras las especulaciones que se han generado porque el titular del Poder Ejecutivo ha “aplaudido” la ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, a otros dos años.

Además de recriminar al INE que ordenó “bajar” una publicación de su conferencia matutina de hace unos días, insistió en que el aumento en el periodo de gestión del ministro Zaldívar no es anticonstitucional.

“Ya escuché eso, de que si se amplía el periodo del presidente de la Corte es porque quiero relegirme, que es un ensayo general, un prólogo.

No, yo no soy como ellos, quienes buscan la relección”, sostuvo.

Ratificó su confianza en Zaldívar como el único camino para lograr un cambio en los juzgados.

“Si no es el, quedará como letra muerta (las reformas). No hay otro porque la mayoría en la Suprema Corte la tienen quienes vienen del antiguo régimen y se requiere que los magistrados, los ministros estén al servicio del pueblo, no de los intereses creados, que los jueces no sean empleados de los potentados”, señaló.

Recordó que incluso su mandato, como jefe del Ejecutivo, será menor al de sus antecesores.

“Voy a tener dos meses menos, porque no voy a terminar a finales de noviembre sino a finales de septiembre.

“Pero si así lo decide la naturaleza, el creador, el pueblo, es hasta ese día, y me jubilo, me retiro por completo de la actividad pública, de la actividad política”.

Reiteró que su retiro lo pasará en su finca y vivirá de la pensión que le dé el Issste por su labor en el sector público.

