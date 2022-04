“No pedimos tiempo para revisar la Reforma Eléctrica” responde Santiago Creel a Mier

Santiago Creel aseguró que la oposición no pidió tiempo para la revisión de la iniciativa de Reforma Eléctrica, pues ya la conocen en su totalidad.

En el espacio de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el legislador panista detalló que se mantienen fieles a lo que expresaron hace siete meses cuando recibieron la iniciativa.

“La idea es nosotros sostenernos en lo que hemos dicho en los últimos siete meses hay que recordar que esta iniciativa la presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador hace siete meses, es decir, no la estamos recibiendo ayer ni estamos pidiendo tiempo para revisarla, conocemos muy bien la iniciativa y también, y esto lo hemos dicho a Morena, entendemos perfectamente los alcances y los efectos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia no es algo que requiera algo más que un par de días, que ya los tuvimos, para poder analizar, porque además fue una sesión pública con una versión estenográfica, entonces, conocemos muy bien los alcances y nosotros no vemos que esos alcances den para lo que Morena nos está proponiendo”, dijo.

Recordó que siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon inconstitucional la iniciativa y que aunque no se logró la mayoría de la inconstitucionalidad, se cuestionó el corazón de la reforma.

“Si quieren que lo discutamos, lo discutimos, pero de ninguna manera los ministros de la Corte validaron la constitucionalidad de las reformas que propuso el presidente López Obrador a la Ley Eléctrica y, por el contrario, siete ministras y ministros dijeron que era inconstitucional la forma en la que se hacía el despacho del suministro eléctrico aunque no llegaron a ocho para que se declarara la inconstitucionalidad, la gran mayoría consideró que era inconstitucional el corazón de la reforma que es el suministro y despacho de la energía eléctrica”, apuntó.

Recordó que la iniciativa incluye un beneficio para las plantas de la CFE “a costa de los mexicanos”.

“Lo que quiere el presidente es que primero se despachen las plantas de combustóleo, es decir las plantas sucias y caras de CFE a costa de todos los mexicanos, es decir, él está poniendo delante el interés de la vieja compañía de electricidad”, apuntó.

Expresó que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere tener control político de la producción de la electricidad.

“Él quiere tener el control político de la electricidad, y allí está la clave, quiere el control político. no estamos aferrados a una idea, a una ideología, por tener una idea fija en la gente. Lo que queremos es el bienestar de la población, que haya energía que pueda satisfacer la demanda y que sigan las inversiones”, apuntó.