No se permitirá a los migrantes llegar al Norte, reitera López Obrador

“Permitir la introducción, que atraviesen el país, significa muchos riesgos, de violación a los derechos humanos, sobre todo en la Frontera Norte”.

Así justificó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los operativos de Migración y Guardia Nacional para intentar contener a las caravanas migratorias en Chiapas.

“Ya se ha olvidado, porque a los medios de comunicación que están en contra de nosotros no les conviene recordar el fusilamiento de migrantes en Tamaulipas. Y recientemente unos migrantes guatemaltecos fueron asesinados y quemados”, dijo en su conferencia mañanera de este jueves, respecto al fenómeno migratorio que ha cobrado auge recientemente.

Nosotros estamos buscando que se mantengan en un albergue en el Sur Sureste, pero muchos llevan un plan desde que salen de sus pueblos. Hacen acuerdos con traficantes, con polleros y lo que quieren es llegar a los Estados Unidos, explicó.

Estamos haciendo una labor de contención, hasta donde podemos, y al mismo tiempo seguimos insistiendo con el gobierno de Estados Unidos, para que se actúe y se les de opciones, a quienes por necesidad tienen que abandonar sus pueblos, manifestó el mandatario.

“Y cuáles son esas opciones, el que se extienda el programa sembrando vida a Guatemala, Honduras y El Salvador. Que se haga lo que se está realizando en Chiapas.

En Chiapas estamos sembrando 200 mil hectáreas de árboles, frutales y maderables, y están trabajando 80 mil sembradores.

Eso mismo se debe hacer en Guatemala, ofrecer apoyos para sembrar la tierra, 80 mil empleos, y lo mismo en Honduras, otros 80 mil sembradores y lo mismo en El Salvador.

Lo segundo, Jóvenes Construyendo el Futuro, 30 mil para cada uno de los países.

330 mil empleos, en tres o seis meses. Ya, y con un compromiso del gobierno de Estados Unidos, de que a los que se inscriban en estos programas, en una primera etapa, van a tener en un tiempo adecuado, visas temporales de trabajo, aseguradas, para que puedan ir a trabajar seis meses y regresar a sus actividades en Centroamérica.”

No se puede fincar el trabajo solamente en un pie, porque queda cojo. Ese fue mi planteamiento ahora que fui a Tapachula, que no se violaran los derechos humanos, manifestó.

Mientras no se atiendan las causas, es lo mismo que decían aquí los tecnócratas neoliberales y corruptos.

Siempre que hablábamos de atender las causas, decían, sí eso está bien, pero qué van a hacer, afirmó, además de aclarar que no tiene diferencias de fondo con la CNTE; sin embargo, reiteró: no aceptamos chantajes.

“Imagínense que voy a una gira y me detienen, como FRENA, ya pensando que con eso va tener López Dóriga, Loret de Mola y Ciro, tema para estarnos atacando.

Pues me quedo ahí. Yo también quiero protestar, porque no debemos nada. Hemos tratado a las maestras y maestros como se merecen, no se les insulta, no se les reprime.

Así era antes, y los medios callaban, hasta aplaudían. Habían campañas en contra de los maestros. Le echaban la culpa a los maestros de la baja calidad de la educación.

Recuerdo que el periódico Reforma… una vez sacó un encabezado de un maestro de Oaxaca gana 600 mil pesos mensuales. “Imagínense eso. Nunca se atrevieron a poner a ocho columnas, un expresidente recibe una pensión de 5 millones de pesos mensuales, pero sí la campaña contra los maestros. Falso.”