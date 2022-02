“No son árbitros, están en contra de la 4T”: Sheinbaum al INE

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, criticó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por participar en eventos de partidos de oposición, tales como sesiones plenarias o foros.

Sheinbaum Pardo dejó en claro que con este tipo de acciones, se demuestra que dichos consejeros “no son árbitros de la democracia” y que están en contra de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Están en contra de la 4T y del presidente, pero entonces que se salgan del INE y que participen en un partido político, eso es lo que a mí me parece muy importante que los habitantes de la Ciudad de México vean, no es un tema menor, es un tema del órgano electoral”, refirió.

“Ellos no cumplen con ser árbitros electorales, participan en eventos de partidos políticos, entonces ¿qué autoridad moral tienen? Entonces un ejercicio tan importante como el que se va a tener de democracia participativa, pues es muy importante la participación de la ciudadanía por eso digo ¿Dónde quedó el árbitro?””, dijo.

La jefa de Gobierno de la CDMX arremetió contra el consejero Ciro Murayama por contestarle en Twitter tras el comunicado en donde 18 gobernadores afines a la Cuarta Transformación apoyan el presidente López Obrador.

“Me da risa, uno de los consejeros (Ciro Murayama). Se acuerdan que subí un tuit diciendo que nos obligaban a los gobernadores a bajar un comunicado pero que no renunciaremos a nuestras convicciones y lo sigo diciendo y reiterando, entonces me contesta (…) No violamos ninguna veda electoral y de una vez vuelvo a decir”, refirió.

Sheinbaum Pardo reprendió al INE por no sancionar a partidos políticos de oposición tras manifestar que no participarán en la Revocación de Mandato, que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de abril.

“¿Entonces quién viola la ley? Porque también ayer los partidos políticos conservadores salieron a decir que no van a participar en la revocación de mandato, entonces eso, aparte de de que sí critican y si pagan campañas no participan”, adujo.

Con información de López-Dóriga Digital