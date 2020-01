No soy Salinas, responde AMLO al EZLN, tras cuestionamientos al Tren Maya

GMx

No les vamos a quitar la tierra por la fuerza ni soy Salinas, respondió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quien volvió a cuestionar la obra llamada Tren Maya.

Dijo además que a los encapuchados, quienes celebraron el 26 aniversario de su alzamiento armado en la Selva de Chiapas, les falta información sobre esta obra que está considerada uno de los grandes proyectos del sexenio.

“…se está beneficiando a los pueblos indígenas como nunca. Antes se respetaba, se admiraba al indígena muerto; incluso, hasta se les utilizaba en lo político e ideológico y no se hacía nada por el indígena vivo que padece de pobreza y marginación.

Ahora puedo decir que las comunidades indígenas están recibiendo apoyo como nunca, no tengo ningún problema de conciencia, al contrario puedo decir que llevo más de 40 años trabajando por los pobres y por los indígenas”, expresó en su primera conferencia matutina del Año Nuevo.

“Empecé a trabajar como servidor público desde 1977 en comunidades indígenas y hay constancia de ello. Trabajé seis años y ahí aprendí a trabajar en favor de los pobres, no soy un oportunista”, presumió AMLO, quien fue señalado como “mandón” por los zapatistas.

Sostuvo que su administración no quiere pelearse con el EZLN y calificó como “mucha propaganda” las declaraciones que han hecho respecto al Tren Maya.

“Estaba leyendo que si se meten con nuestras tierras estamos a dispuestos a dar hasta nuestras vidas. No es real eso, no se apega a la realidad, nosotros no vamos a afectar a nadie, menos a las comunidades indígenas. No le vamos a quitar la tierra a nadie, al contrario, estamos ayudando. Ahí en Chiapas están trabajando como sembradores 80 mil indígenas y campesinos, ¿cuándo se había hecho algo así? Nunca”, apuntó.

“Mucho antes que algunos dirigentes de esa organización llegaran a Chiapas, yo ya trabajaba en comunidades indígenas, ellos todavía estaban estudiando y llevamos años así, ¿y cuándo hemos reprimido a alguien?”, afirmó el tabasqueño.

(Con información de Aristegui Noticias)