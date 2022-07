‘No vamos a ceder, el patriotismo no se negocia; aunque les de coraje’: López Obrador

Desde Nayarit, este domingo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que su gobierno «no cederá» ni en soberanía ni en principios frente a las consultas planteadas por Canadá y Estados Unidos respecto a la política energética de su gobierno y de cara a lo establecido en el tratado de libre comercio con América del Norte.

Al concluir su gira de tres días por el estado de Nayarit y visitar la presa El Cajón donde hay una hidroeléctrica, el presidente de la república reiteró que quienes formularon las consultas a la secretaría de economía son los mismos conservadores y traidores a la patria que siempre buscan desde el extranjero perjudicar al país.

«Estas hidroeléctricas estaban subutilizadas porque no querían que la CFE produjera energía, no turbinaban las hidroeléctricas, les daban preferencia a las empresas extranjeras, por eso es la llamada consulta del gobierno de Estados Unidos y Canadá y por eso no vamos nosotros a ceder porque es un asunto de principios, tiene que ver con la soberanía. El patriotismo no se negocia, son principios irrenunciables, ni en el petróleo ni en la industria eléctrica, nada que tenga que ver con ceder nuestra soberanía, aunque les de coraje. Fíjense no tanto a los del gobierno de Canadá o al de los Estados Unidos, sino a los conservadores mexicanos, no pierden la maña de rendirse, de someterse, de hincarse frente a los extranjeros cuando lo hicieron cuando fueron a buscar a Santa Ana al exilio, siempre actúan como traidores a la patria», sostuvo en un video que compartió en sus redes sociales.

López Obrador insistió en que el tiempo en que se hacían negocios sucios con las energías limpias terminó y ahora se utilizan al máximo las hidroeléctricas.

También aprovechó para agradecer al pueblo que en el estado de Nayarit «ya casi están al cien» en cuanto al número de médicos especialistas que se requieren en toda la entidad.

