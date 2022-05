No voy a confrontarme con el presidente, voy a hacer mi lucha para 2024: Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, afirmó que no se va a confrontar con el presidente Andrés Manuel López Obrador por no mencionarlo como una opción del movimiento de la Cuarta Transformación apara sucederlo en el 2o24.

Aseveró que “tiene su espíritu en alto” y que hará su lucha para que se abra el proceso de candidatos de Morena en los próximos comicios federales.

No me voy a confrontar con el presidente (López Obrador), obviamente no me voy a pelear con la historia, pero voy a hacer mi lucha al interior, con los de abajo, con la gente de territorio, que estoy seguro que no debe de ofenderles que luche por profundizar el proceso de democrático en la selección de candidatos y dirigentes de nuestra organización política”, dijo.

“La voz del presidente es muy fuerte, tanto para incluirte como para excluirte, pero aún así, si el 14 por ciento de los consultados en las encuestas opinan que puedo ser candidato aún con la exclusión y aún con la nomenclatura del partido es que sí estamos avanzando. Soy idealista y soy perseverante voy a dar la lucha para que en Morena se abra este proceso democrático de selección de candidatos y dirigentes a puestos de elección popular”, refirió.

“No voy a cansarme y a pesar de que no soy mencionado por el presidente y que es pesado caminar contracorriente contra la voz del presidente al excluirme, yo le guardo respeto y gratitud al presidente y no voy a confrontarme con él or no mencionarme, por eso estoy haciendo mi lucha”, agregó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República pidió a los militantes de Morena unirse para no permitir que se impongan los candidatos del partido para llegar unidos a las comicios de 2024, donde dejó en claro que no será un día de campo ante una oposición que toma fuerza.

“Por eso les pido a los militantes de Morena que confíen, que abramos el proceso y que no permitamos que el partido imponga a nadie, sino que sea un proceso abierto que a todos nos una en la contienda del 2024″, subrayó.

Soy de los que piensa que no va a ser un día de campo la elección de 2024 porque hay una oposición real, y hay una fuerza real que no coinciden con nosotros, y tenemos que estar unidos para enfrentarlos con éxito”, indicó.

Se van a unir los cuatro: PAN, PRI, PRD, e incluso hasta Movimiento Ciudadano, si son capaces y talentosos van a construir. Entonces será una contienda cometida. Pero, si vamos cometidos en Morena, vamos a ganar en 2024 y eso es lo que yo quiero, pero falta tiempo, por lo pronto soy muy optimista y estoy e proceso de construcción de un proyecto que vale la pena

Monreal Ávila aceptó que el presidente López Obrador ha monopolizado la conversación sobre el candidato de su partido que puede sucederlo en 2024, sin embargo, Monreal Ávila apuntó que tiene la aptitud para ser el abanderado del partido.

“No estoy pensando en un plan B, quiero luchar dentro de Morena y por eso algunos compañeros de Morena que no simpatizan conmigo quisiera que saliera del partido y que ya aceptara ser postulado por otro partido para deshacerse de mi, pero no lo van a lograr, voy a luchar hasta el final en morena porque creo que les pedo ganar a la buena, dentro de Morena”, declaró.

Deseo y estoy muy claro en que vamos a participar en el proceso interno de Morena, aunque no esté dentro de los señalados desde la cúpula del poder o la voz del presidente. Yo estoy muy tranquilo, no me altero, estoy haciendo mi trabajo”, explicó.

Con información de López-Dóriga Digital