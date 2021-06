Normalistas: La Columna

JOSÉ CRUZ DELGADO

La lucha por las demandas sociales son justas, pero otras no. Lamentablemente los políticos han usado los movimientos para llevar agua a su molino, como sucede en Michoacán, un ejemplo es la CNTE y sus afiliados normalistas, quienes sus demandas las convierten actos vandálicos, transgreden la ley a sabiendas que son protegidos por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

EL PUEBLO MANTIENE A NORMALISTAS PARA QUE LO DAÑEN

Hasta doctorado obtienen los normalistas en estrategias de bloqueos, chantajes, saqueos, secuestros de unidades, incendios y toma edificios.

Michoacán no puede estar bajo la amenaza de presuntos delincuentes que se dicen normalistas, el gobierno federal tiene la responsabilidad de ponerle fin a los chantajes porque no solo se afecta a la sociedad, sino a la economía estatal y nacional por los bloqueos, robos, saqueos, toma de casetas y carreteras.

Si efectivamente el compromiso con los normalistas fue por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que trasladen sus bloqueos y protestas al Palacio Imperial en la Ciudad de México, que allá arreglen sus problemas porque los michoacanos no tienen por qué pagar pecados ajenos.

Cada año sucede lo mismo, maestros de la CNTE y normalistas recurren a la presión y al chantaje para lograr prebendas. Para la mayoría, lo más sano sería la desaparición de las escuelas normales de Michoacán porque representan un dolor de cabeza y se gastan millonadas de pesos para su manutención, dinero de los contribuyentes para su presunta educación, es el pueblo quien los mantiene y le pagan con actos vandálicos, bloqueos de carreteras y saqueos.

Que se vayan a las normales de otros estados, como Jalisco, pero allí se va a estudiar, a prepararse para enseñar a las futuras generaciones, mientras que en Michoacán se preparan en estrategias en como cerrar vías de comunicación, chantajear, saquear, secuestrar y tomar edificios.

Hasta doctorado tienen en esas especialidades.

Esta semana estuvo marcada por actos vandálicos de los normalistas quienes secuestraron unidades de empresas comerciales y no conforme con ello las saquearon, ese tipo de actitudes no son dignas de verdaderos luchadores sociales, son actitudes delincuenciales, y luego cuando se aplica el estado de derecho acusan a las autoridades de represoras y se dicen perseguidos políticos.

La Secretaría de Seguridad Publica informó que se tuvo conocimiento del «secuestro» de al menos cinco unidades, cuatro de las cuales son autobuses de las líneas ETN y Autovías y un camión repartidor de la empresa de helados.

Los autobuses fueron tomados por estudiantes de la escuela normal indígena de Cherán, mientras que el camión repartidor por los de la normal de Tiripetío. La dependencia refirió que los autobuses fueron utilizados por los normalistas para trasladarse a la capital del estado.

En Morelia, cuatro jóvenes normalistas fueron detenidos y remitidos a la cárcel preventiva, luego de intentar secuestrar un camión repartidor de la empresa Bimbo. Personal de la policía impidió el secuestro y logró la detención de los jóvenes, tras un operativo, sin embargo, los cuatro alcanzaron su libertad horas después tras haber cubierto una multa de 40 pesos cada uno.

Los maestros de la CNTE avalan todas esas acciones, los echan de carnada porque saben que serán cautivos de su agrupación cuando concluyan sus estudios y continuarán con los hechos vandálicos y seguir chantajeando a las autoridades.

Todo mundo sabe que los normalistas quieren mantener el control de las normales imponiendo a las autoridades a su arbitrio. Es un secreto a voces que existe una marcada corrupción en los planteles, no es nada nuevo señor Emperador (Andrés Manuel López Obrador), usted lo sabía pero se ha hecho como el tío lolo.

REPUNTA EL COVID-19

Luego de semanas con una marcada disminución en el crecimiento de la epidemia de COVID-19, este miércoles Michoacán registró un repunte de contagios y muertes, pues en las últimas 24 horas sumó 67 casos positivos a coronavirus y 23 fallecimientos, de acuerdo con el corte epidemiológico.

Según las autoridades sanitarias, en el mes de mayo 225 personas perdieron la vida causa de la COVID-19, lo que refleja un marcado aumento en comparación a las 23 defunciones reportadas este 2 de junio.

La Secretaría de Salud de Michoacán dijo que en el estado no se retomarán las clases presenciales el siete de junio, ya que se tendría muy poco aprovechamiento antes de la llegada de las vacaciones y se correría el riesgo de aumentar las cadenas de contagio, por lo cual se buscará una fecha más prudente en la que además se reporte una mayor vacunación.

En este contexto, ha corrido la versión de que las clases presenciales en Michoacán se retomarían hasta el nuevo ciclo escolar que iniciará después de la mitad del año, todo depende cómo se comporte la epidemia.

El Comité de Crisis de Salud confirmó que, una vez concluido el proceso electoral que cierra el próximo seis de junio, se comenzará el análisis de cuáles municipios y escuelas llevarán a cabo el regreso a clases presenciales, así como el protocolo contra el COVID-19 que tendrán que cumplir. No obstante que también se advirtió que “La Secretaría de Educación del Estado (SEE) informó que no se han recibido indicaciones de la Secretaría de Educación Pública federal (SEP)”.