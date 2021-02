Obrador sigue bajo observación médica, tras haber superado el COVID19

GMx

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que el tratamiento al que fue sometido para hacer frente al coronavirus forma parte de una investigación que se lleva a cabo en el Instituto de Nutrición y en el que participan unos 120 pacientes, incluyéndolo.

Aunque la Secretaría de Salud ni él mismo han revelado los medicamentos precisos que se utilizaron para su tratamiento, afirmó que ya concluyó con su toma; sin embargo, sigue bajo observación.

“Tengo entendido que somos hasta ahora 120 a los que nos aplicaron el tratamiento antiviral.

Es un protocolo de investigación. Ayer me hicieron mi revisión. Me sacaron muestras de sangre para seguir con los exámenes, es una investigación que llevan a cabo en el Instituto de Nutrición, desde luego requiere cuidado médico, pero yo creo que está abierta a quien lo solicite, desde luego, no deja de ser una investigación con un protocolo, no es así masivo, están ellos experimentando para luego ya hacer las recomendaciones de manera masiva”, detalló en su conferencia matutina de este martes.

Todavía me faltan como dos meses, porque suscribí un acuerdo. Ayer me trajeron el documento y lo firmé.

Ya terminé el tratamiento, nada más es la observación con análisis, ayer me sacaron sangre, para saber cómo se comporta el virus, cómo se está comportando y efectos secundarios, pues como todos sabemos, se afectan los pulmones, es lo primero que se afecta, pero también el tratamiento tiene que cuidar que no se afecten otros órganos como el hígado, en mi caso, el corazón porque soy hipertenso, agregó.

López Obrador, quien durante la conferencia matutina defendió su iniciativa de Reforma Energética, aunque ésta podría traer una cascada de amparos de empresas particulares, se declaró conmovido por las muertes que ha dejado el COVID19.

“Yo desearía para todos que les fuera bien. Me duele mucho, lo digo de manera sincera, de que por esta terrible enfermedad pierdan la vida seres humanos, que esta pandemia nos esté dejando tanto dolor.

Y también animar a los que están en los hospitales, que ya llevan algún tiempo. Algunos salen adelante, pero otros no.”

AMLO también reiteró que está tratando de convencer a un grupo de empresarios para que compren el avión presidencial “porque nos ha costado venderlo.”

“… pero me está costando convencerlos porque ya nadie quiere ‘tirar aceite’ y andar ahí de presumidos.”