Olvídese del color del semáforo sanitario y cuídese del COVID, sugiere López-Gatell

GMx

Ciudad de México.- “No preste más atención a los colores del semáforo que a la prevención. Hay acciones y prevenciones muy sencillas, qué seguir. Es más importante la sana distancia que los colores del semáforo.”

Así lo afirmó el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien hizo un nuevo llamado a la población para seguir cuidándose aún si su estado está en el “semáforo rojo o “semáforo amarillo”.

“La sana distancia, hoy, en un mes, en un año, seguirá siendo importante. La sana distancia es especialmente de su cara, porque por ahí entra el virus.

De dónde puede venir, de otra persona. No de una mascota, ni de un objeto ni del aire.

Si la otra persona canta, tose, grita, estornuda, esa persona va proyectar gotas de saliva, secreciones. Gotas grandes, pequeñas y aerosoles.”

“Si esa persona está muy cerca de usted va recibir las partículas del virus. Manténgase a dos metros de distancia y va disminuir mucho la probabilidad de que se infecte”, reiteró el funcionario, en la conferencia nocturna del domingo en la que se informó que México llegó a los 21 mil 825 decesos por COVID_19.

“Lávese las manos continuamente. Lo preferente es agua y jabón, incluso por encima de una botella de gel alcohol.

Si tiene fiebre, malestar, tos, quédese en casa. Si usted no tiene que salir para trabajar o buscar alimentos, quédese en casa. No salga a pasear, todavía no salga a pasear”, afirmó López-Gatell, quien aseguró que las medidas tomadas han permitido que no haya una saturación en los hospitales.

México tiene, hasta el 21 de junio, un acumulado, con cifras oficiales, de 180 mil 545 casos de COVID_19.