OMS no considera como “preocupante” a la variante Lambda

UE.- La Organización Mundial de la Salud (OMS), anunció este miércoles 4 de agosto que la variante de la Covid-19, llamada Lambda originaria de Perú aún no se considera como una variante que debiera preocupar a las naciones principalmente porque hasta el momento no está categorizada como “transmisible”, por lo que de momento no representa tampoco un peligro ante el actual escenario que atraviesan muchos países por la contingencia sanitaria.

María Von KerKhove, encargada de la célula técnica anticovid de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este día que la variante Lambda, así como las otras que han sido identificadas en anteriores meses ya son identificadas por expertos internacionales en la contingencia sanitaria, además afirmó que hasta el momento la OMS sólo ha identificado cuatro variantes que están en la categoría de “preocupantes”.

KerKhove expresó este miércoles que “lo importante es ver cómo circula y si la transmisión se dispara. Lo que vemos en el caso de la variante lambda es que no parece despegar cuando se reporta en un país, incluso en Perú, donde se detectó por primera vez”.

Las variantes que la OMS ha determinado que son “preocupantes” son Alfa, Beta, Delta y Gama, mientras que la variante Lambda que ya fue identificada en 40 países no entra en esta categoría, sin embargo, puede convertirse en dominante, señaló la Organización.