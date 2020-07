¡Oooreeemos…!: La Feria

SR. LÓPEZ

Alguna vez le conté, haga memoria, de cuando le crecía y crecía el vientre a la prima Silvita y su mamá tía Josefina, decía que era gastritis (la familia, callada); luego, súbitamente curada Silvita de su mal, tía Josefina decía que el robusto bebito que apareció en su casa, lo había ‘recogido’; la familia sonreía pero Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda, decía que al ‘recogido’, Silvita le daba pecho. ¡Milagro!, ¡milagro! (y tía Josefina jamás aceptó lo obvio). Se dan casos.

No hay que aferrarse a eso que el Presidente dijo en su momento (que la pandemia nos hacía los mandados y había que salir y darnos abrazos y besos); no es correcto: nadie imaginamos lo grave que esto podía ser (excepto la Organización Mundial de la Salud que puso la alerta global a fines de enero de este año).

Ya es de mal gusto volver a ver el video (https://www.youtube.com/watch?v=Dht8-rsxp-4), del 18 de marzo, en que el Titular del Poder Ejecutivo, Jefe de Estado y de Gobierno, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, nos reveló su receta secreta contra el contagio del Covid-19, su ‘detente’, y mostró sus dos estampitas del Sagrado Corazón.

Sí, algunas de las palabras presidenciales no han sido del todo atinadas, pero tenemos la obligación moral (por incluir en ‘La Cartilla’), de interpretarlas como lo que son: consuelo de los afligidos, ni modo que nos diga la verdad y nos asustemos todos, no señor, el Presidente tiene que mantener el corral en calma: AMLO, ten piedad; AMLO, óyenos; AMLO, escúchanos; señor de Palacio, ten piedad de nosotros; Espejo de justicia, ruega por nosotros; Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros; Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros; AMLO, redentor de México, ¡danos la 4T!

Para que usted fortifique su optimismo, ahí le va un resumen de presidenciales afirmaciones sobre la pandemia, todas de este año (claro):

22 de enero: “Lo del coronavirus está siendo atendido”; 28 de enero: “Es nuestro país, afortunadamente, de los países más preparados y con menos riesgos por la afectación de este virus, para que estemos tranquilos (…)”; 31 de enero: “No debe de haber alarmas, se piensa que no es tan dañino, tan fatal este virus (…)”; 28 de febrero (se confirmó el primer caso de coronavirus en México): “Estamos preparados para enfrentar el coronavirus (…) No es, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza”; 2 de marzo: “Ha resistido nuestra economía, sobre todo el peso, aguantó esta primera etapa de ‘propaganda’ sobre el coronavirus” (¿ven?, es pura propaganda); 4 de marzo (ya con 38 casos): “Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar; hay que abrazarse, no pasa nada”; 12 de marzo (al día siguiente de que la OMS declaró la pandemia y los EUA suspendieron los vuelos desde Europa): “Ante esta situación especial de coronavirus (…) tengamos calma, que estemos tranquilos (…) tenemos reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis que se pudiese presentar”; 13 de marzo: “Hay politiqueros que hasta hacen conferencia de prensa hablando del coronavirus, haciendo videos falsos con información falsa” (¡qué horror!); 15 de marzo: “(…) a nuestro querido México, no nos van a hacer nada los infortunios, las pandemias, nada de eso”. Misión cumplida, señor-Presidente.

Y luego vinieron las declaraciones del Departamento Presidencial de Bomberos:

26 de abril, mensaje a la población (ya con 14,677 enfermos de Covid-19 y 1,351 fallecimientos): “(…) Vamos bien, se ha podido domar la epidemia”.

18 de mayo: (51,633 contagiados; 5,332 fiambres): “(…) tengo que actuar de manera precavida (…) seguimos en rojo, ya pasamos a una fase intermedia, ya estamos en amarillo, a punto de pasar a verde (…)”. (A punto).

2 de junio (97,326 enfermos; 10,637 muertos): “A pesar de los pesares (…) se ha logrado controlar en México la pandemia (…)” y aprovechó para desestimar los cuestionamientos sobre fallas en las proyecciones de su gobierno en lo del Covid-19 y remató de pecho acusando a la prensa de “politizar la pandemia”.

12 julio (con 299,750 contagiados del coronavirus Covid-19 y 35,006 muertos), mediante video mensaje desde Palacio Nacional, nuestro Presidente dijo: “Quiero decirles que la conclusión es positiva, que la pandemia va a la baja, que va perdiendo intensidad (…) vamos enfrentando bien la pandemia (y aprovechó para aludir a) la otra pandemia, del alarmismo, de la prensa conservadora, que es muy amarillista”.

A ver si entendemos: vamos bien, ya se domó, se controló, la conclusión es positiva y lo que es de pena ajena es la prensa. Además, para que tengamos otra cosa con qué chacotear, esta madrugada nos trajeron a Lozoya, ¡atásquense!

Y por si usted piensa darle más crédito a las constantes malas noticias con que nos obsequia cotidianamente el doctor Hugo López-Gatell, se le pide reflexione que el novio de México, también mete la pata:

El 4 de mayo, aseguró este otro López (¡qué pesadilla!… ¿por qué, por qué Dios mío, no se apellidan Pérez?)… bueno, aseguró, repito, que según las proyecciones del equipo de matemáticos y científicos que tiene en su banca, por lo del Covid-19 habría alrededor de 6 mil decesos.

Luego, el 3 de junio (de 2020, claro, no se distraiga, la pandemia es de este ‘annus horribilis’, aunque para nuestro Presidente sea ‘mirabilis’, tanto que afirmó: -“Nos vino como ‘anillo al dedo”), don Gatell negó haber dicho que habría entre 6 mil y 8 mil difuntos, y que su estimación era de 6 mil hasta 30 mil, con una media de 12 mil 500 (… raro, la media entre 6 mil y 30 mil es 18 mil… él sabrá)… bueno, andamos en 37 mil, lo que es casi el 25% más que el límite máximo y casi dos veces más la ‘media’ estimada. ¿Quién le dijo a don López-Gatell que tiene dotes de adivino?…

Mal o peor, se habrá de terminar lo de la pandemia y lo que se va a quedar será algo que sí es totalmente de la responsabilidad del gobierno: una crisis económica inmensamente agravada por el virus de la necedad. ¡Oooreeemos…!