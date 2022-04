Operación Pijama : La Feria

Sr. López

Por si usted aprovechó la Semana Santa para celebraciones lúdico-etílicas o excursiones a sitios de interés poco cristiano, se le pone al tanto sobre asuntos muy gordos que han sucedido en su ausencia:

Agencia Éjele.- Iztapalapa, México. Viernes 15 de abril de 2022.

María Magdalena, reportera.

Viernes de Pasión. Denuncian graves irregularidades en el juicio a Jesús (a) El Mesías, celebrado este día en la delegación de Iztapalapa, CdMx. El colectivo Mujeres de la Pasión, exige pronta liberación.

Organizaciones de derechos humanos, amagan con llevar el sonado caso del juicio a Jesús (b) El Redentor, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Informantes que exigieron el anonimato, aseguran que el presunto Salvador después de una cena privada con amigos, fue detenido con lujo de violencia en el conocido jardín público Huerto Los Olivos, sin orden de aprehensión ni lectura de sus derechos; afirman se le mantuvo incomunicado y que sabiendo de su nacionalidad judía no se notificó a su representación consular; testigos presenciales filtraron fue presentado ante el juez con evidentes huellas de maltrato y que se le obligó a declarar sin defensor ni la presencia de persona de su confianza.

La Barra de Abogados “Leguleyos A.C.”, anunció que interpondrá solicitud de amparo considerando que la Fiscalía de la CdMx, no aportó pruebas, presentó testigos de oídas y que el juez dictó sentencia mediante una consulta a mano alzada en la que la plebe gritaba “¡Es un honor estar con Barrabás!”, un testigo protegido, delincuente con sentencia firme, indultado durante el proceso de Jesús (c) El Salvador. Vocero de “Leguleyos A.C.”, sostuvo que la sentencia emitida es inhumana y desproporcionada, y que pugnarán por la reposición del proceso, confiando en conseguir su liberación inmediata.

El mismo viernes por la mañana hubo fuertes rumores de que se otorgaría el amparo directo al presunto Mesías y que su libertad era inminente, dado que no son graves los delitos de que se le acusa.

Fuentes cercanas al Vaticano, informaron a esta Agencia Éjele que el Tribunal de la Fe “considera que suspender la ejecución del Mesías en México, es inaceptable y provocaría un cisma, pues Roma nunca autorizará que la iglesia local tenga a Jesús vivo”. Trascendió que a través del más alto nivel de la Curia romana se gestiona ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la suspensión de todo trámite en favor del mencionado Jesús (d) El Hijo de Dios, confiando en su pronta ejecución, a fin de evitar serias complicaciones históricas y teológicas, así como trastornos a los planes de Dios Padre, quien, dicen, asume toda la responsabilidad por este caso (esta Agencia solicitó a través de todos los medios electrónicos, entrevista al Espíritu Santo; no se obtuvo respuesta al cierre de la edición).

Respecto de la supuesta intervención del Vaticano, el Presidente de la república declaró que “no somos colonia” y por su lado, la jefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum, tuiteó un mensaje en que dice: “#Jesusjuicio, caso corresponde al poder judicial CdMx, exijo respeto a la separación iglesia-estado”. Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, iniciaron el movimiento “Jesús vive, la lucha sigue y sigue” con el lema, “Fue el Estado”.

Por su lado, los organizadores del Viacrucis de Iztapalapa, aseguraron que simpatizan con la causa a favor del nazareno, pero en caso de ser declarado inocente, exigirán la indemnización que corresponda por los gastos del Viacrucis 2022 y las cuantiosas pérdidas anuales por la cancelación de los subsecuentes.

La embajada de Israel en México en boletín de prensa rechazó como versión sin fundamento que haya solicitado ante la SRE, la repatriación del acusado.

Agencia Éjele.- CdMx, México. Sábado 16 de abril de 2022.

María Magdalena, reportera.

Causa indignación la crucifixión ayer por la tarde de Jesús (a) El Mesías, (b) El Redentor, (c) Salvador, (c) El Hijo de Dios.

La Jefa de Gobierno de la CdMx niega se haya aplicado sentencia de muerte: “En México no es legal la pena capital y caerá todo el peso de ley sobre los responsables de haber incitado este linchamiento”, declaró mientras en aparente contradicción, la vocería de la Fiscalía de la CdMx, emitió comunicado manifestando que la institución es respetuosa de los usos y costumbres de Iztapalapa.

Por su lado, el presidente López Obrador, negó la ejecución y dijo tener otros datos. Por su lado, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz, negó atracción del caso: “es asunto del fuero local, la cruz no es un arma reservada al uso del ejército”, declaró enérgico.

Agencia Éjele.- CdMx. México. Domingo 17 de abril de 2022.

María Magdalena, reportera.

Desaparecido cuerpo de Jesús. Mujeres allegadas a la familia del sacrificado reportan la desaparición del cadáver; inician movimiento “Muerto se lo llevaron, vivo lo queremos”. Fiscalía de la CdMx solicita a juez emita orden de presentación de Nicodemo y José de Arimatea, quienes pidieron el cuerpo del ejecutado a las autoridades para inhumarlo en una tumba propiedad del segundo.

El autodenominado Grupo de los Doce, integrado por los más cercanos seguidores de Jesús, filtró vía twitter la versión de que no se trata de desaparición sino resurrección: ‘#jesusvive: no lo robaron, resucitó, próxima presentación’.

Y finalmente, lo más gordo: domingo 17 de abril de 2022, “Diputados mexicanos inician el debate de la reforma eléctrica”.

Usted siga viendo tele, no pasa nada aunque Morena y asociados tengan fe en que el domingo de Resurrección es buena fecha para intentar la resurrección de una reforma constitucional que aun aprobándola los diputados, seguirá muerta mientras no la aprueben los senadores. Se trata de una coartada del Presidente para maquillar no haber transformado a Médico y resucitar, él sí, a los traidores a la patria, esos que para evitar se les impidiera entrar a la Cámara, organizaron una muy patriótica Operación Pijama.