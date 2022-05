Operaciones en AICM mantienen estrictas condiciones de seguridad: SICT

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aseguró este jueves que los vuelos en las terminales aéreas del país, particularmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), “se siguen realizando con las más estrictas condiciones de seguridad, protección, cuidado y atención para los pasajeros”.

Por medio de un comunicado, la SICT a través de la Agencia Federal de Aviación (AFAC), se pronunció sobre los incidentes aéreos ocurridos durante los aterrizajes de un avión de Volaris y otro de Aeroméxico.

La maniobra de aproximación fallida, aproximación frustrada o ‘ida al aire’, como se conocen en el medio aeronáutico, es considerada la más segura de todas para aterrizar en cualquier aeropuerto y es la mejor decisión que el piloto y/o un controlador puedan tomar”, expuso.

AFAC detalló que la maniobra es oportuna en los siguientes casos:

Porque algún avión que aterrizó no haya desalojado la pista en uso.

Porque un avión está próximo a despegar, pero no ha sido autorizado a efectuar su despegue, y otro avión viene en aproximación a la pista; este último debe “irse al aire” (como medida de seguridad).

Cuando un avión o un vehículo cruza, invade u obstruye la pista.

Condiciones meteorológicas y/o de visibilidad (que hace más seguro “irse al aire”).

Cambios bruscos en la intensidad del viento.

Fallas eléctricas en la pista o en instalaciones del aeropuerto.

Alguna condición anormal en los sistemas de operación del avión.

Temblores o terremotos, que obliguen a revisar las condiciones del encarpetado de la pista.

Alguna otra situación emergente o inesperada que obligue a la tripulación a “irse al aire”.

Sobre el incidente ocurrido la noche del martes, Aeroméxico afirmó que el incidente no fue grave ni parecido al ocurrido el 7 de mayo con Volaris.

Con información de López-Dóriga Digital