Otros datos: La Feria

A tío Sancho como era español, no le desagradaba su nombre; en la familia mejor le decían tío Panza y lo toleraba. Tío Panza llegó de su natal Santander, famélico y pesando 30 kilos (mojado). A la vuelta de una vida deslomándose levantó con las uñas un inmenso abarrote de ultramarinos finos -Nueva Cantabria-, medía lo mismo de estatura que de vientre y era rico como Creso. Tuvo dos hijas y un hijo, Sanchito, muchacho buena persona y bueno para nada, que con su mamá, tía Elvira (de las toluqueñas), montó una ofensiva para que convencer al tío de tomarse un año sabático allá en su tierra -con paseos por Europa, digo, aprovechando-, con Sanchito cuidando el abarrote. Tío Panza no quería. Luego sí, pero sin Sanchito en el negocio. Finalmente se fueron y su hijo quedó al frente. Al regreso de su periplo, tío Panza encontró que Nueva Cantabria estaba casi vacía y con una pila de deudas como para parar un tren. No dijo una palabra, pagó todo de golpe, resurtió el abarrote, puso ofertas que le regresaron a su clientela y por supuesto, le prohibió a Sanchito poner un pie no en el negocio sino en la colonia en que estaba. Tía Elvira, muy mortificada, un día le dijo a su esférico marido que no todo era dinero, que mejor se fijara en lo que todos los empleados querían a Sanchito… y ardió Troya: -¡No le dejé a ganar un concurso de popularidad! –pues no.

El Presidente aceptó el 1 de diciembre de 2020 que en sus dos primeros años de gobierno, el feminicidio aumentó el 8.9% (4 mil 729 asesinadas, seis diarias), pero explicó que es un incremento aparente porque antes no se llevaba ese registro: “(…) esta clasificación comienza prácticamente con nosotros”; bueno, pues depende de qué tanto sea “prácticamente” porque se registran los feminicidios como feminicidios desde 2012. También aceptó que la extorsión ha subido un 21%, pero que debemos “entender que por esa desigualdad en lo económico, los social, se generan injusticias y violencia”. ¡Ah, bueno!

Sobre los homicidios dolosos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que del 1 de diciembre de 2018 al 11 de mayo de 2021, hubo 83 mil 167 (en el mismo lapso del sexenio de Calderón, 28 mil 072 y en el de Peña Nieto, 39 mil 446). Hay que intensificar la campaña nacional de abrazos.

Al pasado viernes, la Secretaría de Salud reportó 220 mil 159 fallecidos por la pandemia de Covid-19, pero el 20 de abril pasado, aceptó que habían muerto 248 mil personas adicionales a las reportadas; el total es de 468 mil 159 muertos, con menos de 2 millones 400 mil contagiados (India, al viernes pasado: más de 24 millones de contagiados, 262 mil 317 muertes; Brasil, 428 mil muertos con 15.3 millones de contagiados). Amnistía Internacional reporta que México es el país en que más personal del sector salud ha muerto a causa de la pandemia; al 20 de septiembre del año pasado 1,320 decesos confirmados por Covid-19 (en los EUA, 1,077; en Reino Unido, 649; en Brasil, 634).

En el actual proceso electoral 2021 -datos al 11 de mayo pasado-, han sido asesinados 143 políticos, funcionarios y activistas, de ese total, 31 eran candidatos a cargos de elección popular, 68.34% más que en la campaña del 2018 (y ésta no ha terminado). El Presidente declaró el viernes pasado: “Lo que interesa es que no haya un solo ciudadano afectado, que no haya violencia, pero sí llevamos un seguimiento porque atendemos este asunto todos los días. Estos son los casos que tenemos (13 graves, 144 relevantes y 158 preventivos) y vamos a seguir adelante”; a lo mejor los 13 “graves” son los muertos… pero, calma, van a “seguir adelante”.

Colapso de la Línea 1 del Metro en la CdMx: 26 muertos, 88 heridos.

En la misma conferencia del viernes en que el Ejecutivo informó sus otros datos sobre candidatos asesinados, hizo un anuncio de la mayor importancia: según el reporte de Morning Consult Political Intelligence, a este 11 de mayo, es el Presidente con mayor aprobación en el mundo. Proyectaron las gráficas en el Salón Tesorería y el Presidente las leyó y comentó, con sonrisa de comer tostadas:

“Les voy a presumir algo porque les enoja mucho a los conservadores, ayer dieron a conocer una encuesta, ofrezco disculpas porque no se vayan enojar tanto (…) el de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, ya está en primer lugar (…) Esto es con cariño para nuestros adversarios los conservadores, porque estaba en primer lugar que es un buen mandatario, el presidente Narendra Modi, de la India, sin embargo, con la pandemia bajó, pero sigue estando muy bien porque es un buen gobernante”. Bueno, el señor Modi no es presidente, es Primer Ministro, no importa.

Lo que sí importa es que la encuesta y las gráficas que proyectaron para que el Presidente mostrara que es el Pancho Pantera del mundo, NO dicen eso: nuestro Presidente aparece en segundo lugar, no en primero. El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, al 11 de mayo de 2021, sigue en primer lugar con una aprobación del 63% y una desaprobación del 31%; el Presidente (no se distraiga: Andrés Manuel López Obrador), al 11 de mayo de 2021, tiene una aprobación del 60% y una desaprobación del 30%. A uno no le crea nada, ahí revíselo por su cuenta en el sitio oficial: https://morningconsult.com/form/global-leader-approval/

Dijo el presidente que está por encima de Biden y la señora Merkel, es cierto. No dijo que ellos van subiendo y él bajando: Biden, de que tomó posesión en enero a la fecha del reporte, ha subido el 5%; y la Ángela Merkel, desde septiembre 2 de 2019, ha subido el 12%; en tanto que nuestro Ejecutivo, desde que empezó a gobernar, ya bajó el 20% (tampoco dijo que en desaprobación la Merkel ha bajado el 10% y la suya, la del Presidente, ha subido el 9% y no para de subir su desaprobación).

Como sea, si es usted fifí no eche cuetes y si es chairo, no vomite bilis, la encuesta sobre aprobación de liderazgo de esa empresa yanqui, se hace por internet mediante 11 mil consultas diarias… en todo el mundo. O sea, no es de fiar, son otros datos.