Palazuelos se reúne con PRD para ser candidato a gobernador de Quintana Roo

El actor y empresario Roberto Palazuelos busca ser gobernador de Quintana Roo el próximo año, por lo que ya se encuentra en pláticas para ser el candidato del PRD. El diamante negro contó que sostuvo una reunión con Jesús Zambrano, dirigente nacional de dicho partido.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti aclaró que cada partido se encuentra definiendo su plan de trabajo, con sus propias normas, fechas y estatutos. Aunque indicó que solo Morena ya arrancó su procedimiento.

Sobre el partido Movimiento Ciudadano, el galán de telenovelas indicó que ha tenido acercamientos más fuertes desde el principio.

«Me he sentado con todas las fuerzas políticas pero aún no hay nada para nadie”, mencionó.

Palazuelos también habló sobre sus reunión con la alianza de ‘Va por México’ y se mostró confiado en que ganaría la elección ante una eventual candidatura, pues “Morena trae puras encuestas patito compradas”

Yo estoy 2 puntos abajo de Mara (Lezama) y eso que no me he movido, ella está con 80 y yo estoy con 78. Esa es la gran realidad de las cosas. Morena ya no debería cantar tanta victoria porque si estoy en la boleta va a ser difícil que ellos logren tener el estado”

Roberto no confirmó si ya es segura su participación en los próximos comicios, pero no dudó en afirmar “de que quiero estar en la boleta, quiero estar”.

