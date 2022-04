PAN va por desafuero de Úrsula Salazar Mojica, sobrina de AMLO, ligada a “moches”

La diputada del PAN en el Congreso de Tamaulipas, Myrna Flores Cantú, pidió que se inicie un proceso de desafuero contra la legisladora morenista Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusada de pedir «moches» a un proveedor del Legislativo estatal.

En la sesión de este miércoles, la legisladora blanquiazul recordó que en marzo pasado se presentó una denuncia contra Salazar Mojica sobre una factura de encubrimiento para pedir moches y exhortó a la diputada que renunciara para enfrentar su delito como cualquier ciudadano.

«Diputada, Úrsula, ¡renuncié! y enfrente su delito como cualquier ciudadano», invitó Flores Cantú en medio de gritos de ¡Fuera! de los morenistas que interrumpieron su participación.

Además, anunció que pedirá a la Fiscalía Anticorrupción que solicite el desafuero de la morenista.

La petición de la legisladora panista se da luego de que el pasado 26 de marzo se filtró un audio en el que se, presuntamente, escucha a Salazar Mojica pedir a un proveedor inflar el monto de una factura.

Aunque este miércoles la Fiscalía Anticorrupción corroboró que la voz del audio corresponde a la de Úrsula Salazar, la diputada desmintió el peritaje y aseveró que la grabación es apócrifa.

En conferencia de prensa desde el Senado de la República, Salazar Mojica precisó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no le ha informado sobre el peritaje con el que presuntamente demostró que la voz de mujer en el audio es la suya.

“Yo quiero saber. Soy la acusada. Que lo haga oficial la fiscalía. Lo que te puedo decir es que se trata de un audio apócrifo. Ellos son juez y parte de lo que están maquinando en esta guerra sucia”, aseguró.

Sobre el parentesco con Salazar Mojica, el presidente Andrés Manuel dijo en su conferencia mañanera del 1 de abril que su mamá de él y la abuela de la diputada eran hermanas.

«La mamá de ella es mi prima, prima hermana, pero si la veo en la calle no la identifico, no tengo relaciones, pues, en nada, seguramente tengo fotos con ella por mis giras en Tamaulipas, pero no hay relación», afirmó López Obrador.

