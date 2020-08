Pese a los 50 mil muertos no cambiaremos de estrategia: AMLO; defiende a López-Gatell

GMx

A pesar de que México superó la barrera de los 50 mil muertos, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, volvió a defender el trabajo del subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y consideró que los ataques en su contra obedecen a politiquería.

Desde Baja California, donde anunció que el gobierno ha invertido unos 30 mil millones de pesos en hacer frente a la pandemia, en distintos rubros, como contratación de personal e insumos, respaldó al funcionario, uno de los más criticados.

“Ha habido un manejo responsable de parte de los científicos y los especialistas del sector salud (…) han estado a la altura de las circunstancias, y tienen todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo. ¿Sabes por qué quisieran que ya no estuviese Hugo López-Gatell?, porque ya no habría información y reinaría el caos”, dijo.

“Yo diría por politiquería”, expresó, al considerar que a eso obedece la causa de los ataques contra el principal vocero de la pandemia, a quien se le critica, por ejemplo, que tardíamente aceptó que el cubrebocas sí es funcional, principalmente en espacios cerrados.

Aunque algunos expertos de instituciones como la UNAM consideran que México podría llegar a los 120 mil muertos aproximadamente en noviembre, el Presidente rechazó que esté pensando en un cambio de estrategia.

Estamos en quinto lugar en fallecimientos, nos duele mucho, no me gustan las comparaciones, pero son más los fallecidos en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, y en Perú, que en México, y si nos comparamos con Europa, son más los fallecidos en España, en Francia, en Inglaterra, que en México, manifestó.

Sí, nos llevó más tiempo, pero no sé han saturado los hospitales, no ha habido casos de saturación de hospitales, nadie se ha quedado sin ser atendido, y sin eso nos hubiese pasado como sucedió en algunos países de Europa, y nos hubiera pasado porque el país no estaba preparado con un buen sistema de salud, expresó.

