Pese a suspensión al Tramo 5 del Tren Maya, continúa la obra, confirma Fonatur

Pese a que existe, actualmente, una suspensión definitiva contra la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, Fernando Vázquez Rosas, vocero de Fonatur, confirmó que las obras continúan en el lugar.

En el espacio de Joaquín López-Dóriga de Radio Fórmula, el funcionario confirmó que la suspensión está vigente.

“Sí, allí es una decisión del Consejo de Seguridad Nacional por la cual inició la obra en este tramo”, aseguró.

Vázquez Rosas aseguró que desconoce quién está detrás del reinicio de la obra y deslindó a Fonatur.

“Fonatur no reinició la obra, Fonatur está atendiendo los requerimientos del juez, hay una decisión en la que no participamos porque Fonatur no forma parte del Consejo de Seguridad Nacional que se sumó en este ámbito y por el cual se reinició la obra”, detalló.

Además, señaló que al ser considerada una obra de seguridad nacional, la responsabilidad la tiene ahora la Secretaría de Gobernación.

“Al ser una obra de seguridad nacional, es considerado que la responsabilidad es la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad pero son ámbitos distintos. El tramo 5 sur, Fonatur no es”, aseveró.

Acusó que el juez está actuando contra los intereses del pueblo al hacer requerimientos que apuntan a que ya perdió imparcialidad.

“Ya no se trata de un juez imparcial, sino que está a favor de quienes están contra el Tren Maya y de que su actuación es parcial y que deliberadamente está tratando de impedir que se lleve a cabo la obra”, señaló.

Indicó que el juez ha cometido diversas irregularidades para retrasar o suspender las audiencias.

“No estoy haciendo una acusación, estoy apuntando que todo indica que el juez ya perdió la imparcialidad porque no se puede explicar de otra forma, que una y otra vez está posponiendo las audiencias y cuando por fin las lleva a cabo sale con otros pretextos legales para seguir deteniendo la obra. Para ser claros, y decir las cosas con transparencia, yo diría, por ejemplo, que una de las actuaciones que ha hecho el juez es que se tarda en notificar a las partes y pues luego había partes no notificadas pero existe una jurisprudencia que dice que la audiencia se puede realizar si ya fueron notificadas las partes principales. Y ya estaban notificadas, sin embargo, volvió a posponer la audiencia”, detalló.

Pese a su declaración, el vocero aclaró que no hacía una acusación directa al juez, sino que sus acciones podrían entenderse de esa forma.

“Yo solo estoy comentando que no se puede entender de otra manera y su actuación así lo está denotando, somos respetuosos de la división de poderes del poder judicial en específico pero también hay que decir las cosas con claridad y lo que está ocurriendo en este caso específico pues sí es una actuación parcial y no sería la primera vez que este juez actúa contra los intereses del pueblo”, apuntó.

Finalmente, rechazó que el presidente López Obrador haya declarado que no acatará la ley, pero que sí afirmó que, ante la actuación del juez, fue que se tomó la decisión de declarar a la obra como de seguridad nacional.