Pide AMLO agilizar investigación y determinar quiénes son culpables de la represión en Cancún

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió agilizar la investigación para determinar quién o quiénes fueron responsables de la represión contra una manifestación de mujeres Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, la noche del lunes, las cuales dejaron varios detenidos y al menos cuatro reporteros heridos.

“La postura nuestra es la que fijó la Secretaría de Gobernación”, expresó en la conferencia matutina del martes, como tratando de evadir un poco el tema, además de deslindar la participación de la Guardia Nacional.

“Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables, no se debe -esto es evidente- utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos.

Entonces, no a la represión, es lo que podemos decir, y que, en efecto, se haga la investigación, porque hay dos versiones, o más. Pero está esta de Álvarez Icaza, pero ese senador es enemigo, adversario nuestro, conservador, y si le está echando a la culpa a la Guardia Nacional pues está totalmente fuera de lo que realmente sucedió, esto es un asunto de la policía de Quintana Roo.

Al ser cuestionado sobre los periodistas que resultaron heridos de bala por los disparos “al aire” realizados por los uniformados, AMLO manifestó que hubo dos versiones:

Una, que tuvo que ver con el gobierno municipal esta agresión.

Y la otra versión es que fue la policía estatal y que en Quintana Roo hay mando único, es decir, que la policía de los municipios tiene el control, o el control de las policías municipales lo tienen en el gobierno del estado.

Yo creo que lo que procede en este caso es que el Gobernador, que es una gente responsable, ese es mi punto de vista, indague y aclare lo que sucedió, quién es el responsable, quién es el autor intelectual, quién dio la orden y quiénes llevaron a cabo esas acciones.