Pide ERA realizarse Parlamento de la Mujer Indígena

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, solicitó a la Mesa Directiva del Senado de la República emitir el acuerdo, para la realización del Primer Parlamento de la Mujer Indígena a celebrarse el próximo 4 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Explicó que el propósito de este ejercicio parlamentario es visibilizar, demostrar al pueblo de México, la violencia que se ejerce en contra de ellas, así como escuchar sus propuestas para contribuir a revertir la situación.

En la tribuna del Senado de la República, Eduardo Ramírez reconoció que este sector de la población aún enfrenta diversos tipos de violencia como son la física, la política y de exclusión.

“Si bien es cierto que las mujeres han conquistado derechos, su partición política, su participación en la sociedad, también es cierto que en nuestras comunidades más apartadas de nuestra República como son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla o Nayarit, entre otras, se enfrenta la violencia.

“Yo vengo del estado de Chiapas y tampoco allá hay casos aislados o excepcionales. Existe una discriminación en contra de las mujeres indígenas, en contra de su participación política. Están a expensas del maltrato social con el que a veces se enfrentan en su propia comunidad”.

El ex presidente de la Cámara de Senadores señaló que en este Primer Parlamento de la Mujer Indígena se considera la participación de mujeres de diversas entidades de la República.

Añadió: “Evidentemente Chiapas, no puede hacerse a un lado, estará presente con sus mujeres indígenas tzotziles, tojolabales, zoques, para que en este contexto podamos conocer como a veces son excluidas de su propia familia, como son entregadas en venta desde los 12 años para contraer matrimonios, como son excluidas de sus asambleas para no participar en decisiones públicas o en los cargos de elección popular”.