Pide Senador ser responsables y prudentes, ante el COVID-19

El senador, Eduardo Ramírez Aguilar, hizo un llamado a la ciudadanía para asumir su responsabilidad como una sociedad consciente, prudente y disciplinada, haciendo caso a las recomendaciones de las Autoridades ante el COVID 19, pero además implementando medidas preventivas desde nuestros hogares.

Ante las nuevas cifras de casos confirmados por COVID 19, dadas a conocer por la Secretaría de Salud este fin de semana, el legislador explicó que en este tipo de contingencias, la tarea no sólo es del Gobierno, sino de una sociedad responsable que implemente nuevos hábitos sanitarios, toda vez que en este momento la meta es reducir la velocidad de transmisión del virus.

Por ello -dijo- debemos acatar las nuevas medidas impuestas por las Autoridades como es el distanciamiento social, evitando lugares masivos o muy concurridos, resguardándose en casa lo más posible, de esta manera se puede prevenir la propagación del virus.

“Entre todos podemos cuidarnos y protegernos, siendo cada uno responsable de cuidar su propio cuerpo y no poner en riesgo la salud de otras personas”, explicó el senador.

Eduardo Ramírez manifestó que desde el Senado se trabaja respecto al tema del COVID 19, por lo que se ha exhortado a la Secretaría de Salud Federal para que emita las recomendaciones y las medidas de control sanitario necesarias en el país, especialmente en la Frontera Sur, por el ingreso de migrantes de otros países.

Eduardo Ramírez destacó que también debemos ser responsables en la selección informativa sobre esta contingencia, estando atentos a los comunicados oficiales de las Instituciones de Salud, para evitar caer en pánico con información falsa, que muchas veces lo que pretende es generar un estado de zozobra en la sociedad.

Cabe destacar que algunas de las medidas preventivas son: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón; usar gel antibacterial; evitar tocarse los ojos, nariz y boca; evitar saludar de mano y beso; evitar lugares concurridos; en caso de tener tos o gripe usar cubrebocas; usar antebrazo para toser o estornudar; evitar contacto con personas que estornuden, que tengan tos o fiebre; no consumir carnes crudas; consumir frutas y verduras sobre todo las que contengan vitamina C y en caso de tener tos o fiebre acudir al médico y no automedicarse.