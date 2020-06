Piden “moches” por entrega de programas sociales, denuncian en Michoacán

GMx

Morelia.- La diputada local Sandra Luz Valencia denunció que empleadores de los jóvenes beneficiados con las becas que otorga el gobierno federal solicitan su ‘moche’.

“Los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Adultos de la Tercera Edad, que califican para el 68 y más (sic), han tenido que dar un monto cada vez que les llega su beca y también los estudiantes de las becas Benito Juárez, es lamentable”, dijo en rueda de prensa.

La morenista aseguró que esta situación ya se expuso en la mesa de los actores de la 4T de Michoacán, quienes se comprometieron a interponer la denuncia correspondiente en la instancia federal y evitar estos ‘moches’.

“No es posible que a una persona que está aprendiendo un oficio y le estén dando un recurso, su tutor le pida para sí una cantidad de 300, 400 y 500 pesos y le diga que no se preocupe, que no tiene nada que hacer: yo te voy a cubrir, pero tú me tienes que dar cada vez que te llegue.”

La representante del distrito XXIII consideró como muy penoso lo que sucede no solo en el municipio de Apatzingán, sino en todo el estado.

Denunció igualmente el caso de un adulto mayor que alguien se ha ofrecido a cobrar la ayuda mensual, pero lleva cuatro ediciones que le argumentan no le ha llegado nada.

(Con información de José Cruz Delgado)