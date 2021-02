Por primera vez y fuera de un avión, captan a López Obrador utilizando cubrebocas

GMx

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue captado en uno de los patios de Palacio Nacional caminando en compañía de personal de la Ayudantía y utilizando cubrebocas, algo que nunca había hecho, excepto cuando viajaba en avión en vuelos comerciales.

Las imágenes son relevantes también porque al mandatario no se le había vuelto a ver desde el pasado 29 de enero, cuando publicó un video para atajar rumores sobre su estado de salud tras contraer COVID-19.

En el video de 20 segundos, se observa a AMLO portando cubrebocas y dirigiéndose a uno de los salones; dejando a su paso una camioneta blanca y una ambulancia militar, vehículos estacionados al interior de Palacio Nacional.

⚠️ Andrés Manuel López Obrador fue captado este jueves mientras caminaba en un patio de Palacio Nacional, acompañado de dos personas más. (📹@apontedavid)pic.twitter.com/niu9xSYqFj — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) February 4, 2021

La semana pasada, López Obrador agradeció las muestras de solidaridad por su pronta recuperación que le han externado mandatarios de todo el mundo, empresarios, adversarios y muchos mexicanos.

Detalló que ya los médicos le aseguraron que está pasando la etapa crítica., pero todavía tiene que guardar reposo.

El primer mandatario informó que se mantiene trabajando y pendiente de los asuntos públicos, especialmente de lo relativo a la pandemia, porque “no se puede vencer a quien no sabe rendirse. No se puede vencer a los que no nos rendimos”, señaló el pasado 29 de enero.

(Con información de Crónica.Com)