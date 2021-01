Por segundo día consecutivo, Guatemala repele por la fuerza a caravana migratoria

GMx

Autoridades de Guatemala lograron disolver este lunes, con el uso de la fuerza, a la primera caravana migrante de 2021, la cual estaba integrada por unos 6 mil hondureños que intentaban llegar a la frontera mexicana y posteriormente estadounidense.

Fueron unos 600 elementos de la Policía Nacional Civil y decenas de soldados del Ejército de Guatemala quienes liberaron una carretera donde estaban apostados los migrantes en Chiquimula, cercano a la frontera con Honduras.

Los hondureños, quienes desde el sábado han intentado seguir su camino, fueron desalojados a empujones por las fuerzas de seguridad guatemaltecas, quienes habían dado un plazo de 10 minutos a la multitud para que liberara el paso.

El enfrentamiento, similar al que sucedió el domingo, no reportó heridos de gravedad e hizo retroceder a los migrantes, quienes quedaron desperdigados por el lugar a la espera de encontrar una ruta alterna.

El Gobierno guatemalteco ha advertido desde días atrás que no dejará avanzar a los hondureños sin cumplir con los requisitos migratorios, principalmente una prueba negativa del covid-19.

La caravana quedó disuelta después del operativo y cientos de hondureños se adentraron en un poblado de Chiquimula, Vado Hondo, acorralados por los disparos de gases lacrimógenos lanzados por la Policía.

«Miren, los niños llorando, esto no puede ser», dijo a periodistas un migrante hondureño acompañado de su familia, incluidos dos menores de edad asustados.

«Yo no quiero ir a Honduras, no quiero. Para qué me voy para allá? No tengo nada. De qué voy a comer?», añadió otra migrante que tampoco quiso identificarse, procedente del departamento de Yoro en Honduras.

En tanto, otros 5 mil elementos de seguridad, entre militares, Guardia Nacional y agentes de Migración, aguardan en la Frontera de México y Guatemala, ante la posible llegada de migrantes.

(Con información de ElEconomista.Net)

(Foto: ElEconomista.Net/De EFE)