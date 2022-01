Se viene otro «tortillazo»; el kilo alcanzaría los 24 pesos

El precio de las tortillas en México tendrá un incremento debido a que los insumos que se utilizan en la industria se han encarecido.

En el espacio de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, indicó que se prevé que exista un nuevo incremento en el precio de las tortillas.

“El precio de la tortilla ha ido subiendo porque al inicio de la pandemia el precio era de 12 y 14 pesos pero ahora está en más de 18 pesos. Va a subir otra vez porque una de las marcas de harina que proveen reflejó un aumento de 800 pesos por tonelada que se aplicará el 1 de febrero; por lo cual, una vez más empuja el precio de nuestro producto hacia arriba”, dijo.

Indicó que debido a la crisis por la pandemia de COVID-19, los insumos han incrementado su precio.

“Con todo lo que está pasando, con la crisis provocada por la pandemia y todo lo demás casi todo ha subido pero especialmente la tortilla ha subido más que en algunas otras ocasiones, siempre el precio de la tortilla había estado controlado de alguna manera”, explicó.

Recordó que desde 1998, el precio de la tortilla se liberó, pero esto no se cumplió debido a que siempre había inconformidad.

“A nosotros nos subían los insumos y nosotros no podíamos repercutir eso en el precio del producto porque inmediatamente actuaban las autoridades, los medios, el mismo pueblo, en general, a protestar porque subía la tortilla a determinado costo y siempre teníamos que estar amarrando nuestro precio. Eso hizo que estuviéramos descapitalizándonos perdiendo poder económico y nos fuimos quedando relegados con nuestro precio”, apuntó.

Dijo que cuando la pandemia de COVID-19 llegó, los tomó desprevenidos y que aunque sí ha habido incrementos al precio, continúan en desventaja por las pérdidas que se han registrado desde hace muchos años.

“Se observa que la tortilla ha sufrido un incremento bastante fuerte en los últimos meses o los últimos dos años, sin embargo nosotros seguimos en desventaja porque venimos perdiendo durante muchos años y durante mucho tiempo el poder reflejar en nuestro precio el costo de nuestros insumos, de tal manera que en los últimos dos años el incremento que ha habido en el precio de los insumos de la tortilla ha sido del 37.5 por ciento y el incremento en el precio de la tortilla ha sido del 16 o 17 por ciento y tenemos un diferencial importante”.

Señaló que el precio de las tortillas tiene variaciones dependiendo de la zona del país en donde se compren los insumos.

“Depende la zona, el estado o las ciudades porque depende de cómo se adquieran los insumos, porque cuando se compra por poco es más caro que si se compra por toneladas y eso hace que haya un diferencial de precio entre una región a otra”, señaló.

Estimó que el precio promedio de la tortilla es de 18 pesos aunque existen zonas en las que el precio de 22 pesos o más.

“El promedio general debe de ser de 18 pesos y creo que sí ha subido bastante”, dijo.

Finalmente, recalcó que el incremento es necesario debido a que se trata de un problema que existía previo a la llegada de la pandemia y porque continuamente hay alza en los insumos.

“Ya no podemos seguir absorbiendo los costos porque si no, no comemos y tenemos que reflejarlos y es un problema porque la tortilla es un alimento principal para el pueblo de México y quien más tortilla compra es quien menos gana las personas con menores recursos son nuestros mejores clientes y por los precios ahora quien compraba un kilo ahora compra cinco pesos”, apuntó.

Por: EXCELSIOR