Precio de tortilla, bajo control: López Obrador

Ante el incremento en el precio de la tortilla que se ha registrado en varios estados del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay razón para ello, pues se acordó con los productores más grandes de harina de maíz el mantener el precio del insumo para elaborar las tortillas.

Además, recordó que la tortilla forma parte de los 24 productos que el gobierno federal incluyó en el acuerdo con empresarios para evitar el incremento de precios y con ello reducir el impacto de la inflación entre los consumidores.

“Se tiene acuerdo con los que distribuyen, forman parte del grupo de productores, distribuidores, comercializadores de los 24 productos básicos y nos reunimos con ellos para que ayuden y que en los básicos no haya aumentos. Y se ha controlado, pero de todas formas tenemos que seguir insistiendo”, puntualizó López Obrador.

Dijo que el precio de la tortilla no tendría que subir, pues parte de la producción de harina de maíz proviene de la adquisición del grano por parte del gobierno federal que tiene un precio de garantía preestablecido.

Por ello pidió que los productores de harina de maíz no eleven el precio del insumo, pues ello repercutiría en el precio final que paga el consumidor por la tortilla.

“Lo que no queremos es repartir subsidios a diestra y siniestra y que ese subsidio no le llegue al consumidor sino se quede en manos de intermediarios. Tenemos que ser cuidadosos en eso, pero vamos a seguir procurando que no aumente el precio de las tortillas”, reiteró.

Insistió en que México es autosuficiente en la producción de maíz blanco , en tanto que el maíz amarillo solo se importa para forraje -alimento para animales- pese a que en tiendas de autoservicio se vende tortilla elaborada con maíz amarillo.

Adelantó que en los estados donde se distribuye fertilizante por parte del gobierno federal, como Guerrero, ya se registró un incremento en el volumen de las cosechas de maíz.

Por: Excélsior