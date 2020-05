Preguntan a López-Gatell si ha mentido a México con sus cifras; ¿qué respondió?

GMx

Ciudad de México.- Los contagios de hoy se verán en 14 días porque ese es el período de incubación del virus Sars-Cov-2, aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien reiteró que cuando ha hablado de aplanamiento de la curva no quiere decir que la epidemia ya ha terminado.

“Seguimos teniendo más y más casos hasta que lleguemos a un punto máximo, según las predicciones que, en este caso, indican será el 8 de mayo”, expresó el funcionario quien fue preguntado respecto a señalamientos del ex titular de Salud, José Narro Robles, quien consideró que las cifras no cuadran.

“En realidad, muchos casos de COVID-19 se encuentran en la estadística de influenza, como muchas muertes por coronavirus están en el capítulo de neumonías atípicas y similares. Por esto, justificadamente, hay desconfianza sobre las cifras de la #Pandemia”, expresó José Narro el 28 de abril mediante redes sociales y aportando algunas gráficas que fueron retomadas por medios de comunicación.

-¿Le ha mentido a México?, preguntaron la noche de este miércoles a Hugo López-Gatell.

-José Narro Robles es un gran personaje de la vida pública, ex rector de la UNAM, ex dirigente del PRI. Es un individuo respetable… dijo el funcionario, mientras esperaba que la reportera que lanzó el cuestionamiento aportara más datos de lo dicho por el ex titular de Salud en México, pero eso no sucedió y la pregunta quedó en el aire.

En la conferencia nocturna de este miércoles, las autoridades sanitarias indicaron que México alcanzó la cifra de 2 mil 704 muertes por COVID-19, además de un acumulado de 27 mil 634 casos confirmados desde que la enfermedad llegó al país.

Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Sinaloa y Tabasco se mantienen como los focos rojos de la pandemia en el país, por el número de casos que han acumulado.

Respecto a los estudios que se realizan en el mundo para encontrar una vacuna contra el coronavirus, dijo que hasta ahora no tiene conocimiento de que algún país formalmente esté llamando a personas para realizar pruebas.