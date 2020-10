Preguntar al pueblo, sugiere AMLO a 10 gobernadores; ellos le toman la palabra y anuncian consultas

GMx

En conflicto entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y 10 gobernadores que se integraron en la Alianza Federalista tomó otro rumbo este martes, cuando el mandatario les recomendó hacer consultas para ver qué opina la gente de su intentona de dejar “el pacto federal” y éstos, empezando por Enrique Alfaro, de Jalisco, le tomaron la palabra.

Desde antes, pero principalmente el lunes, los mandatarios, del PRI, del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano, expresaron su descontento con la desaparición de 109 fideicomisos y la forma en que serán administrados.

En la mañanera del martes, AMLO reiteró que la protesta de los gobernadores tiene fines electorales porque piensan que así conseguirán votos en el proceso de 2021.

“Están en su derecho, nada más que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal primero, porque si tienen vocación democrática tendían que preguntarle a los ciudadanos que gobiernan (…) segundo, porque sería una reforma a la constitución que tendría que aprobarse en el Congreso con todo un proceso que llevaría a controversias que le correspondería a su vez resolver al Poder Judicial”, dijo.

López Obrador agregó que respetan este tipo de posturas y aseguró que no hay nada que temer “porque la gente ya no se deja manipular, aún cuando a nuestros adversarios o los medios de comunicación le den todos los espacios, ya la gente está muy consciente, está muy avispada”.

Reiteró que no los recibirá y los remitió con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

“Yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial, hay que cuidar la investiduras (…) no sé que estén viendo, que estén sintiendo, andan muy nerviosos pero no solo ellos sino el Frena 1, el Frena 2, los medios (…) están buscando agruparse en contra de nosotros y están desatados”, refirió.

RESPONDE ENRIQUE ALFARO

El primero que respondió a los dichos del Presidente de México fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien manifestó su molestia y anunció que realizará una consulta para que los ciudadanos decidan si Jalisco debe permanecer o no en el pacto federal.

“En el evento de ayer, hubo representación amplia del pueblo de Jalisco, pero si eso no fue suficiente para que el presidente nos dé una cita, para que entienda que está en riesgo realmente el pacto federal, pues vamos hacerlo con el aval y con el respaldo de todos los jaliscienses”, expresó antes de un evento con ganaderos.

“El presidente dice qué hay que preguntarle a la gente comparto su opinión, vamos a iniciar ya este proceso de consulta y le vamos a preguntar a los ciudadanos de Jalisco si estamos dispuestos a mantener una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la Federación y lo que recibe son mis tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy”, reiteró.

Lamentó que López Obrador argumente que no puede recibirlos porque puede lastimar la investidura presidencial.

“Yo creo que reunirse con los gobernadores no le quita nada, no le hace menos presidente, me parece que negarse al diálogo republicano ese sí lastima la figura presidencial, esa es mi respuesta”.

(Con información de Animal Político y Milenio)