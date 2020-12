Presentan el libro “Secreto Pemex”, del escritor Leopoldo Mendívil

GMx

Ciudad de México.- Creada el 7 de junio de 1938 por el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, Petróleos Mexicanos, (PEMEX), generó billones de ganancias para la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, pero a lo largo de su vida fue impunemente saqueada al repartir sus beneficios en muy pocas manos. La petrolera ha sido, por décadas, una compañía mal administrada por los malos manejos de los gobiernos en turno.

Pero, ¿qué esconde el corporativo más polémico de México? ¿Quién hundió a la empresa más poderosa del país? Esta y otras preguntas son esclarecidas en el libro, “Secreto PEMEX”, del escritor mexicano, Leopoldo Mendívil.

Durante su presentación virtual en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la ingeniera Silvia Ramos Luna, secretaria General de la Unión Nacional de Técnicos Profesionistas de Pemex (UNTyPP), explicó que el proceso de desmantelamiento empezó en el sexenio de Miguel de la Madrid continuando así por los siguientes mandatarios.

“En el libro vamos a encontrar evidencias de muchas acciones realizadas por los principales saqueadores de nuestro país, como cuando Miguel de la Madrid desclasificó 36 productos petroquímicos, los cuales pasaron a ser importados o cuando Carlos Salinas de Gortari, en 1992 dividió la empresa en cuatro subsidiarias y un corporativo para poder venderlas, entre muchas más”, indicó.

Ramos Luna resaltó que en el sexenio de Vicente Fox, se tuvo la más alta producción de crudo, “pues llegamos a producir tres millones 400 mil barriles diarios. Cuando los precios de referencia fueron también muy altos, llegando arriba de 100 dólares en los dos sexenios panistas, PEMEX entregó a Hacienda 6 billones 400 000 millones de pesos. No se generó infraestructura, no se generaron empleos, no se apoyó la investigación y la educación. ¿Dónde quedaron tantos y tantos millones?”, expresó.

Destacó que en el best seller de Leopoldo Mendívil se menciona cómo con el regreso del PRI a la Presidencia de la República se logró el sueño de las compañías extranjeras de regresar a México y volver a apoderarse del petróleo y cómo bajo el eslogan de bajar el costo de la electricidad, la gasolina, el gas, la creación de empleos y una falsa promesa de incrementar la producción de crudo, se dio paso a la reforma energética que sólo generó el gasolinazo de enero de 2017.

Para el autor del libro, editado por Grijalbo, México podría ser un país muy poderoso, pero no lo es “porque los mexicanos no estamos a las vivas, no sabemos de los detalles técnicos, de los temas que depende nuestra existencia”.

De acuerdo con Mendívil, el punto más crítico, el verdadero «Iceberg» que hundió a la empresa, se perpetró en 2016 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto pues al cierre del año, la petrolera tuvo una pérdida de 296 mil millones de pesos y gracias a este golpe se debe que hoy Pemex pierda un monto comparable con su presupuesto: más de 21 mil millones de pesos anuales.

“Hoy México está teniendo pérdidas con la empresa que nos hizo ser la quinta potencia exportadora de petróleo. Estamos teniendo pérdidas comparables con el presupuesto mismo de PEMEX. El libro habla de cómo llegamos a eso”, apuntó.

Otro hecho importante que aborda la obra de Mendívil López es la famosa isla perdida durante el sexenio de Ernesto Zedillo, la Isla Bermeja ubicada en un lugar conocido como la “zona de dona” y la cual coincide con importantes yacimientos petroleros que en la actualidad son explotados de manera exclusiva por Estados Unidos. Y es que de acuerdo con el senador José Ángel Conchello Dávila, México habría podido asegurar explotación de petróleo y otros minerales en la zona.

“Secreto PEMEX plantea una trama que se desata por las acciones del senador panista José Ángel Conchello en favor de la soberanía nacional y en defensa de los recursos energéticos en 1998 y el el accidente que provocó su trágica muerte. Seguramente, sin haberlo sabido, el senador Conchello fue el promotor de uno de los trabajos de exploración petrolera más ambiciosos, trascendentales y polémicos de México”, resaltó el ex presidente de la Asociación Nacional de Geólogos Petroleros, el ingeniero Jaime Patiño Ruiz.

Indicó que, Conchello, dio a conocer en marzo de 1996 que se estaba perforando un pozo petrolero en aguas profundas de los Estados Unidos, muy cerca de la frontera marina con México, por lo que se temía la ejecución de una operación “popote” mediante la cual se extrajeran hidrocarburos de México utilizando el pozo estadounidense.

Patiño Ruiz destacó que en la aventura del protagonista del libro, siempre están presentes enigmas geológicos que deberían de provocar en el lector la inquietud de profundizar en el conocimiento de la geología de México, para comprender la magnitud de las riquezas que existen en nuestro territorio y en la imperiosa necesidad de explotarlas con criterios ecológicos, rechazando el irracional extractivismo que es, por definición, devastador de la tierra y de las culturas originarias.

“Estoy convencido que pensar como geólogos nos puede ayudar a salvar a la humanidad o por lo menos prolongar su existencia en el planeta Tierra”, finalizó.

Así, “Secreto PEMEX”, de editorial Grijalbo, muestra que el petróleo mexicano y sus demás recursos energéticos, hoy el litio y la aerogeneración (energía eólica), son cotizados y codiciados por las potencias del mundo que se debaten en el ajedrez planetario del siglo 21, y ellas harán uso del territorio mexicano como si se tratara de su “patio trasero”.

En la presentación del libro estuvieron presentes también el ex procurador capitalino Bernardo Bátiz de Vázquez; el ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare y Cristina Cruz, delegada del Gobierno Federal en la Ciudad de México.