Presidente, satisfecho con logros de tres años; ‘estamos en franca recuperación’

“Estoy satisfecho con lo que hemos logrado”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador a unas horas de rendir su Tercer Informe de Gobierno.

Al afirmar que “hay futuro y porvenir” para México una vez que las bases de la Cuarta Transformación han quedado establecidas, López Obrador estimó que el país “es ejemplo a nivel mundial”, ya que, a pesar de la pandemia de covid-19 y de la pérdida de empleos, hay gobernabilidad y paz social, además de que las reservas crecieron 20 mil millones de dólares.

Estoy satisfecho con lo que hemos logrado porque aun con la pandemia que ha causado mucho dolor, mucha tristeza, que fue muy impactante porque se cayó la economía del país, el crecimiento económico en 8.5%, aun con esta situación muy difícil de remontar, no sólo estamos saliendo adelante pronto, ya todos los indicadores económicos expresan de que estamos en franca recuperación de la economía, vamos saliendo de la crisis que generó la pandemia”, comentó en la conferencia matutina de ayer.

En su autoevaluación, el mandatario consideró que, con todo y las circunstancias adversas, el proyecto de transformación no se detuvo porque se combatió la corrupción y se hicieron realidad acciones “irreversibles” que, de llegar un gobierno distinto al suyo, serían muy difíciles de echar atrás, como por ejemplo la pensión universal a las personas de la tercera edad, a los niños y niñas con discapacidad, así como las becas a los estudiantes de escasos recursos económicos, la no condonación de impuestos y los medicamentos gratuitos.

Tenemos futuro, tenemos porvenir, gracias a eso estoy optimista y le digo a la gente que vamos bien, vamos a lograr el propósito de vivir en una sociedad mejor, más libre y más igualitaria, y que México está siendo ejemplo a nivel mundial”, indicó.

Al referirse a la segunda parte de su gobierno, el Presidente insistió en que se someterá a la revocación de mandato y esperará a saber lo que la gente dice.

Sin embargo, consideró que en este momento se podría ir tranquilo de la Presidencia de la República, frente a los logros alcanzados por su gobierno.

Como comprenderán, ya me podría ir tranquilo, pero vamos a continuar, si así lo decide el pueblo o la naturaleza o el creador. No sé qué me depare el destino, pero si tengo suerte y llego a septiembre de 2024, que voy a entregar la banda presidencial, pues yo creo que vamos a dejar bien consolidado el proceso de transformación de la vida pública del país”, apuntó a los medios de comunicación al agradecer a todos sus colaboradores su esfuerzo y trabajo.

«La oposición lo ha hecho bien”

En cuanto al papel que ha desempeñado la oposición en su gobierno, López Obrador manifestó que “lo han hecho bien” y entiende su molestia luego de que sus opositores, al estar acostumbrados a vivir al amparo del poder público, ahora sus enojos los canalizan a través de los medios de comunicación.

Sostuvo que él no es un sirviente de los potentados y, como no tiene garantías con ellos, por eso no los invita a Palacio Nacional y tan sólo responde al pueblo de México.

Por: Excélsior