Presiona AMLO a la FGR para que muestre los videos entregados por Emilio Lozoya

GMx

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presiona a la Fiscalía General de la República (FGR) para que difunda los videos que entregó Emilio Lozoya exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), los cuales demostrarían supuestos actos de corrupción en los que estarían implicados exfuncionarios, legisladores y empresarios.

Durante la conferencia matutina de este viernes ofrecida desde Guerrero, sugirió “sacrificar” las videograbaciones como pruebas en el juicio, puesto que, consideró, tienen poco valor legal y en cambio, servirían para purificar la vida del país porque estigmatizan la corrupción.

“Ya lo está escuchando, se lo van a comentar, ojalá y lo tome en cuenta, es un asunto de Estado.

Los constitucionalistas y los abogados pueden buscar la forma sin violar el debido proceso, o decir ‘ni modo, esta prueba no tiene mucha importancia en lo legal’. Sí es muy importante para la purificación de la vida pública de México, está por encima de cualquier procedimiento legal”, expresó en la mañanera, donde afirmó que muchos de los sembradores de amapola y mariguana lo hacen por falta de oportunidades.

AMLO aseguró que no ha visto ningún video presentado como prueba por el exfuncionario público, pero reveló su interés en conocerlos, puesto que ayudaría a prevenir futuros actos de corrupción.

“Sí me gustaría verlo. Ahora sí que es como pago por evento. Sí me gustaría verlo porque hay que poner al descubierto la corrupción. Eso sí me interesa, para estigmatizar a los corruptos, porque no es nada más castigarlos, sino que no se repita”, dijo.