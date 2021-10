Prisión preventiva, por regla general, castiga la pobreza: Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejó en claro que la mayoría de personas que se encuentran en prisión preventiva son de escasos recursos.

Lo anterior fue detallado por Zaldívar Lelo de Larrea tras las declaraciones de esa mañana del presidente López Obrador, en donde detalla que la Corte tomo la decisión de invalidar la prisión preventiva para delitos fiscales con el fin de que no puedan “ir a la cárcel los fifís“.

«La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza”, detalló el miistro presidente de la SCJN.

“Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional”, afirmó en redes sociales.

La Suprema Corte de Justicia invalidó este lunes el decreto de 2019 que establece prisión preventiva obligatoria para los acusados de cometer delitos relacionados con el contrabando y la defraudación fiscal al considerar que es una norma inconstitucional.

En un comunicado, la institución informó que la mayoría de magistrados dio la razón al recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Senado de la República.

Consideraron que imponer dicha medida por los delitos de contrabando, defraudación fiscal y emisión de comprobantes fiscales falsos resulta contrario “a los derechos humanos reconocidos por la Constitución”.

La mañana de este martes, el presidente López Obrador aseguró que con esta decisión se protege a la corrupción, aunque su Gobierno respetará dicha determinación.

Eso refleja (la sentencia), va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías”, dijo.

“Es seguir protegiendo a las minorías y castigando solo a los que no tiene agarraderas , influencias o no tienen con que´comprar su inocencia, me parece que no se actúo bien”, expresó.

Con información de López-Dóriga Digital