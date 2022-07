Programas sociales, amarrados; no se necesita reelección: López Obrador

Al inaugurar la sucursal del Banco del Bienestar en Bochil, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obardor afirmó que los programas sociales que brinda su administración están garantizados, por ello no se requiere la reelección.

Tenemos que entregar el gobierno a finales de septiembre de 2024. Entregamos el gobierno, no deben ustedes preocuparse porque todo lo estamos dejando ya bien amarrado. Llegue quien llegue… no, no hace falta la reelección. Ya van a llegar otros, va a haber relevo, pero ya está en la constitución el derecho que tienen los adultos mayores a la pensión», recalcó López Obrador.

Insistió en que los programas sociales están asentados en la Constitución y por ello quien gane la presidencia en 2024 estará obligado a garantizar recursos para mantenerlos.

En Bochil se inauguró una de las 45 sucursales del Banco del Bienestar que entrarán en operación esta semana, para rebasar las mil en todo el país que ya atienden a beneficiarios.

Víctor Lamoyi, director del Banco del Bienestar informó que esa institución ya recibió una calificación positiva.

Está siendo muy bien reconocida porque ya hay inclusive calificadoras internacionales, una que se llama Fitch Ratings, el pasado 28 de junio le entregó al banco una calificación de AAA, y con perspectiva estable, esto que quiere decir que tenemos el mejor banco, que tenemos un banco muy sólido, muy fuerte. Para aquellos que dicen que el banco está mal, no, eso no es cierto, nos reconocen a nivel internacional», insistió.

De acuerdo con Lamoyi, se inauguraron en total 45 sucursales en todo el país, se han abierto más de 600 en el último semestre y ya están en operación más de mil a nivel nacional.

El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, expuso que ya fueron concluidas mil 581 sucursales de las 2 mil 744 planteadas, lo que equivale a un avance del 57.6 por ciento.

Por: Excélsior