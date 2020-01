Promete AMLO no impulsar ninguna ley que criminalice el periodismo

GMx

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que su gobierno no impulsará ninguna ley que criminalice la labor que realizan los periodistas.

La respuesta llegó tras un cuestionamiento de la periodista del diario Reforma, Denise Dresser, quien acudió a la conferencia matutina a plantear el caso del articulista Sergio Aguayo, quien, dijo, es perseguido por el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien lo ha demandado.

-¿Se compromete usted a no impulsar leyes que criminalicen a los periodistas?, preguntó Dresser.

-Claro que sí, pero la facultad de presentar leyes corresponden al Ejecutivo y a los legisladores, respondió AMLO.

Nuestros adversarios que creen que somos iguales, hicieron todos un escándalo de esta supuesta ley, hasta les puedo explicar, estaba leyendo El Financiero.

“Veo ahí: nos quiere encarcelar a todos, nos va meter a la cárcel a todos.

El dictador era yo, y ahí me entero que había una ley en la que se iban a cancelar todos los derechos. No la he visto, no la conozco, no tiene nada que ver con nosotros.

Nosotros tenemos el compromiso de respetar la libertad de expresión y el derecho a disentir. Venimos de un movimiento contra el autoritarismo.”

Al final de la intervención de Denise Dresser, aseguró que “no se va a censurar a nadie, a diferencia de los conservadores… nos importa mucho de aplicar el principio de que la política es un imperativo ético, nos importa mucho la moral pública.”

El conservadurismo, su doctrina, es la hipocresía, dijo a la periodista Denisse Dresser.