Promete titular de Conapesca recuperar certificación del camarón; arguyen corrupción

GMx

Ante senadoras y senadores de la República, Octavio Alberto Almada Palafox, comisionado nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), ofreció que México recuperará la certificación del camarón, que le fue suspendida por Estados Unidos, pues se trabaja en implementar las medidas necesarias.

El funcionario federal compareció ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, que preside el senador José Narro Céspedes.

Previamente, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, dijo que el compromiso es buscar las vías para establecer un valor agregado a los productos pesqueros y realizar mejoras a los medios de distribución y comercialización.

Para nadie es un secreto que los intermediarios esquilman con sus precios a los verdaderos pescadores; además las vedas no son respetadas, muchas veces, porque no hay otras alternativas, expresó el legislador.

Aunado a ello, señaló, diversos estados rivereños y costeros presentan graves problemas en cuanto a los apoyos que se les brindan, por lo que es necesario establecer objetivos claros y reales para el impulso del sector pesquero y de acuacultura, pues representan una posibilidad para lograr la seguridad alimentaria.

Por su parte, el senador José Narro propuso que se instale una mesa de negociación con Washington para abordar el tema del embargo camaronero, donde participen la Conapesca, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía, así como una comisión de legisladores, pues se trata de un problema que requiere de urgente atención para levantar esta sanción.

Asimismo, advirtió que la Conapesca se encuentra en una situación complicada, ya que estuvo muchos años en el abandono y tiene “mucha corrupción” en su estructura; además esta institución no ha promovido el reordenamiento pesquero, entre otras acciones fundamentales para el sector.

En su exposición inicial, Octavio Alberto Almada Palafox aseguró que, respecto al embargo camaronero, no tiene duda que México recuperará la certificación que le fue suspendida por Estados Unidos. “Vamos bien, no veo por qué vayamos a fracasar en este objetivo”, subrayó. Indicó que la recuperación de la certificación será un escalón más para conservar la imagen de nuestro país ante el mercado de la Unión Americana. Afirmó que se tomarán las medidas necesarias para que una situación de este tipo no vuelva a pasar.

Almada Palafox explicó que se han reunido con personal diplomático de Estados Unidos y productores mexicanos para abordar este asunto; además se han implementado diversas medidas, así como cursos y talleres, a efecto de estar listos para la supervisión que realizará ese país.

En otro tema, mencionó que uno de los objetivos principales de la Conapesca es impulsar alternativas para beneficiar al sector pesquero del país, mediante una visión social y el apoyo a los productores.

Pablo Roberto Arenas Fuentes, director general del Instituto Nacional de Pesca, recordó que la escasez de ejemplares de vaquita marina ha generado presión internacional, por lo que Estados Unidos solicitó el embargo de las pesquerías en el Alto Golfo, que usan redes de malla. Por ello, informó que brindan nuevas alternativas y tecnologías de pesca.

Sobre el embargo a la captura de camarón silvestre, el funcionario informó que el Instituto capacita a los pescadores sobre el uso de los dispositivos excluidores de tortugas, pues la deficiencia en su manejo fue el argumento para la sanción. “Con estos cursos, con el trabajo de concientización y con la corresponsabilidad, estamos seguros de que, cuando vengan los inspectores, encontrarán que la pesca se hace de manera correcta”.

En la ronda de preguntas y respuestas, la senadora Nancy Sánchez Arredondo, de Morena, aseguró que el sector está sumamente descuidado y pidió implementar un proyecto para salvar a los pescadores.

Por Acción Nacional, la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros cuestionó cómo serán reemplazados diversos programas que desaparecieron, como el de sustitución de motores, el de concurrencia con entidades federativas y el relativo a inspección y vigilancia, este último ante la persistente pesca ilegal.

Del PRI, la senadora Beatriz Paredes Rangel aseveró que no se le ha dado la importancia debida al sector pesquero, a pesar de la gran riqueza natural que se tiene para impulsar esta industria. En este sentido, sugirió realizar un seminario para debatir las políticas públicas a detalle para aportar la experiencia de pescadores, legisladores y funcionarios.

El senador Antonio García Conejo, de la bancada del PRD, dijo que es fundamental la coordinación de los tres órdenes de gobierno, pues urgen programas para ayudar al sector. Además, informó que los lagos mexicanos están contaminados, lo cual afecta a los productores, por lo que preguntó qué se hace para atender este problema.

Sobre el tema del embargo de Estados Unidos al camarón mexicano, la senadora del PVEM, María Graciela Gaitán Díaz, preguntó a qué acuerdos se ha llegado en las reuniones celebradas, y cómo se coordinan con las autoridades para vigilar el cumplimiento del uso adecuado de los dispositivos protectores de la tortuga marina.

En sus respuestas, Octavio Alberto Almada dijo que también se ha reunido con los gobernadores de las entidades federativas y alcaldes de diversos municipios costeros, con el objeto de fortalecer cada uno de los temas que necesitan atención.

Además, indicó que ya trabaja en muchas de las preocupaciones vertidas por legisladoras y legisladores, por lo que aceptó la propuesta de la legisladora Paredes Rangel, pues la colaboración entre poderes ayudará al fortalecimiento del sector pesquero.