¡Qué logró!: La Feria

Jura este menda que en toda su vida solo reprobó un examen mensual de geografía en segundo de Secundaria, lo que en el Campo de Doma en que fue adiestrado equivalía a vomitarse en el copón del cura a la hora de comulgar. Temblando entregué la boleta para la reglamentaria firma con el reluciente 5 de calificación y en descargo propio, comenté en voz bajita: -Nos tronó a todos –y el Jefe de Proveeduría y Disciplina, ‘papá’ parece que le decían los otros al suyo, respondió seco: -Los demás no son mis hijos, solo usted –enojado hablaba de ‘usted’; firmó y ahí quedó la cosa… ¡fíuuu!

El Domingo pasado se transmitió un 'video mensaje' de nuestro Presidente; ya había tuiteado 'urbi et orbi': "Seguimos enfrentando dos crisis: la pandemia de #COVID19 y la caída de la economía. Saldremos adelante".

En el video vimos (todos los que lo vieron), que nos quería tranquilizar: “Quiero decirles que la conclusión es positiva, que la pandemia va a la baja, que va perdiendo intensidad; de los 32 estados, solo en 9 hay incremento de los contagios; ya en 23 estados de la república hay una disminución, va a la baja (…)” ¡Qué alivio!, ya nada más en casi la tercera parte del país la cosa está que arde.

Dijo que se ha conseguido esto sin afanes autoritarios (?) y que hay una campaña de la prensa conservadora en contra del subsecretario para Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell (¡exigimos pruebas!), y para que a todos los tenochcas simplex, nos quedara en la cara una sonrisa de comer tostadas, agregó, firme, sin dudas: “(…) hay espacio, hay cupo, hay camas, hay equipos, personal médico especializado para atender a enfermos (…)” Y se oye al Pirulí desde los Cielos: “Feeelicidad… hoy te vuelvo a encontrar…” ¡Ajúa!

Casi enchilado (él nunca se enoja, si acaso se pone serio), agregó que “(…) Por esa actitud irresponsable de la prensa conservadora (y dale) tenemos que estar dando información de cómo vamos en comparación con otros países”.

Y exhibiendo unas hojas que nos dijo eran información de varias universidades del extranjero (?) nos leyó estos trepidantes datos: por cada muertito por Covid 19 en México, en el Reino Unido hay 2.4 fallecidos; en España, 2.2 fiambres; en Francia, 1.6 cadáveres; en los EUA, 1.5; y en Brasil, 1.2 hinchas menos. Se entiende, ¿verdad?, por cada santo difunto nacional, en esos países, andan al doble y en el mejor caso (Brasil), un 20% arriba… según ‘varias universidades’ del extranjero.

Bueno, pues este menda, sin ser conservador ni fifí (o tal vez sí, puede ser asintomático), propone tomar los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, no vaya a ser que alguna de esas universidades extranjeras sea fifí o conservadora (por cierto: a ver cuándo se emite un decreto que ordene al Centro Nacional de Metrología –CENAM, organismo dependiente de la Secretaría de Economía-, establecer claramente los criterios de medida y etiquetado de ciudadanía, un ‘conservadómetro’ o mejor todavía, un ‘fifiscopio’ y que en la credencial del INE se incorpore el resultado de la medición y el voto de un conservador puro y duro, no cuente y el de un fifí redimible, valga un tercio de voto, porque luego resulta que se cuenta todo igual y francamente, no se vale poner el futuro de la 4T en manos de esos.

Bueno, según los datos de la OMS: Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 175; Data as received by WHO from national authorities by 10:00 CEST, 13 July 2020; la cosa está así según el número de enfermos y fallecidos:

Campeonísimo, los EUA con 3’225,950 de enfermos y 134,392 difuntos. En segundo lugar, Brasil, con 1’839,850 contagiados y 71,469 muertos. En tercer lugar, el Reino Unido: con 289,607 enfermos y 44,819 fiambres. En cuarto lugar: México, con 299,750 contagiados y 35,006 fallecidos. Duele.

Pero como eso es comparar a lo menso, se calcula por cada cien mil habitantes y entonces resulta que el primer lugar es el Reino Unido, con una población de 67 millones 747 mil 826 tomadores de ‘tea’, su índice de fallecidos por cada cien mil ‘british’ es de 66.15; luego sigue los EUA que tiene 325 millones 719 mil 178 habitantes, lo que arroja un total de 41.26 muertos por cada cien mil habitantes; en tercer lugar: Brasil que con su población de 212 millones 216 mil 52; tiene un 33.67 de índice de muertos por cada cien mil habitantes. Y nos quedamos en cuarto lugar con 128 millones 649 mil 565 tenochcas, lo que da 27.21 muertos por cada cien mil habitantes. ¡Chin!

Lo que no hay que decirle al Presidente es qué pasa, todo al día de ayer, en países con más habitantes que México:

China: 1,403 millones; 85,568 enfermos; 4,648 muertos (0.33 por cada cien mil habitantes; recuerde: México, 27.21); India: 1,372 millones, 878,254 contagiados, 23,174 fallecidos (1.69 por cien mil habitantes); Indonesia: 271 millones, 75,699 contagios, 3,606 muertos (1.32 por cada cien mil); Nigeria: 219 millones, 32,558 contagiados; 571 fallecidos (0.26 por cada cien mil); Bangladés: 182 millones, 183,795 enfermos, 2,666 muertos (1.46 por cada cien mil); y Rusia: 147 millones; 733,699 contagiados, 11,439 decesos (7.79 por cada cien mil). Todos lejos, lejísimos, de nuestro terrible 27.21 de fiambres por cada cien mil connacionales.

Otra cosa que se debería comparar es cuánta gente de la que se enferma, fallece:

Reino Unido, murió el 15.47% de los enfermos; México, 11.68%; China, 5.43%; Indonesia, 4.76%; EUA, 4.17%; Brasil, 3.88%; India, 2.64%; Nigeria, 1.75%; Rusia, 1.56% y Bangladés, 1.45%.

Bien dijo el Presidente, las comparaciones son odiosas. Estamos en un triste cuarto lugar por índice de difuntos por cada cien mil habitantes, y en el segundo lugar mundial de porcentaje de enfermos que fallecen.

Qué bueno que se haya logrado esto sin afanes autoritarios, pero ¡qué logró!