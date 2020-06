Quien no comparta la política de la 4T que se vaya: AMLO, tras renuncia de Mónica Maccise al Conapred

GMx

Morelos.- “… yo creo que cada quién es libre, siempre he dicho, de decidir y lo más honesto es no estar ocupando un cargo, si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando, eso es lo más honesto.”

Así resumió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la renuncia de Mónica Maccise Duayhe al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), tras una polémica en la que se vio involucrado el youtuber, Chumel Torres y la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller.

Aunque hasta este viernes se hará oficial la renuncia de la titular del Conapred, ya es un hecho, dijo AMLO en la conferencia matutina, tras preguntar sobre el asunto a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se encontraba a su lado.

“Creo que no se debió convocar a ese foro, y quienes no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda la libertad de decidir no trabajar en el gobierno, en lo que corresponde a nosotros, en lo que corresponde a las facultades del Ejecutivo, en lo que corresponde a organismos que fueron nombrados por el Congreso o por ley, no se puede.

Nosotros de verdad, no de manera simulada, vamos a seguir combatiendo el racismo y la discriminación”, expresó López Obrador.

-¿Va permanecer el Conapred?, preguntó la reportera Sara Pablo, de Telefórmula.

-Sí, aunque veríamos la forma de que se integre, si se puede, si se creó, lo quiero ver con la Secretaria de Gobernación, por acuerdo o por decreto presidencial.

Si depende del Ejecutivo a mí me gustaría que se integrara a la Secretaría de Gobernación y que formara parte de la oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y que se redujera el aparato burocrático y que se nombre, si a mí me corresponde a una gente con convicciones.

El Presidente de México, quien volvió a atacar a institutos y organismos independientes por el aparato burocrático y los “sueldazos” que tienen, dijo que propondrá a una mujer indígena para que ocupe la titularidad del Conapred.

“Yo propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas porque los más humillados de México, los más vilipendiados, los que han padecido más el racismo, en México han sido los indígenas. Me gustaría que ese cargo estuviese representado por una mujer indígena.”