Quienes piensan que AMLO miente sobre su salud no tienen alma: Vocero

El Presidente de México no miente sobre su contagio de COVID19 y su estado de salud, afirmó el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, en entrevista radiofónica para el periodista José Cárdenas de Telefórmula.

“Él está en Palacio Nacional, confinado, para desarrollar todos los protocolos”, explicó el también funcionario, quien también viene recuperándose del coronavirus.

-¿En qué momento se enteró AMLO de que estaba contagiado?, preguntó José Cárdenas.

-El domingo le hicieron la prueba y el mismo día se enteró, respondió Jesús Ramírez.

-¿Qué pasa con toda la gente que estuvo cerca del Presidente?

-Todos están en la lista de contactos que el INDRE estableció. Muchos ya se hicieron la prueba y salió negativa, pero algunos tendrán que esperar unos cinco días para hacerse otra, para que se manifiesten los síntomas.

Mientras la infección esté activa puede contagiar a otras personas, pero él está pendiente, tiene buen estado de ánimo y ahorita, de acuerdo a lo que han informado los médicos, tiene buen semblante, los síntomas son leves y la está llevando muy bien.

-¿No falta quien dice que AMLO está mintiendo?, cuestionó José Cárdenas, tras señalamientos en redes sociales respecto a que la enfermedad del mandatario mexicano podría ser una cortina de humo.

-Quien piensa eso, es gente que no tiene alma. El Presidente no tiene que recurrir a ningún artilugio o propagandístico, y quienes piensan que se puede jugar con la salud no tiene ni pena ni alma.

La mayoría de los Jefes de Estado a estas alturas de la pandemia ya han sido contagiados.

-¿Quién está a cargo del equipo médico que atiende a AMLO?

-Es el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, integrado por un grupo de especialistas.

Afirmó que el formato de las conferencias mañaneras no cambiará en los próximos días y hasta que el Presidente de México regrese a sus actividades que, expertos, calculan, si no hay complicaciones, podría ser en unos 10 días.

(Foto: Cortesía de Proceso.Com)