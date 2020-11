Quita Senado fuero Constitucional al Presidente; Morena aplaude, PAN acusa farsa

GMx

Con 89 en favor y 23 en contra, el Senado de la República aprobó tal y como la envió la Cámara de Diputados, la minuta que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución para suprimir el fuero al Presidente de la República y pueda ser juzgado por cualquier delito.

El proyecto de decreto fue enviado a las legislaturas de las entidades federativas para sus efectos constitucionales.

Previamente, la Asamblea votó en contra del dictamen de las comisiones dictaminadoras, el cual incluía modificaciones a la minuta de la colegisladora. Los cambios pretendían eliminar también el fuero a los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión.

De esta manera, se respaldó el voto particular, presentado por el senador José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena, para que el proyecto de decreto se aprobara con el contenido original de la Cámara de Diputados.

Es así que se avaló establecer en el artículo 108 que, durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común.

Asimismo, para señalar en el artículo 111 que, para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, el Senado resolverá con base en la legislación penal aplicable.

MONREAL DEFIENDE LO APROBADO

Desde la tribuna, el senador Ricardo Monreal Ávila explicó que se llegó a un acuerdo con los Grupos Parlamentarios para que la minuta se aprobara en sus términos originales, a efecto de que no regresara a la Cámara de origen y se envíe a las legislaturas locales para que concluya su trámite constitucional.

En cambio, detalló, se acordó que se votará la iniciativa, presentada de manera unánime por todas las fracciones parlamentarias el pasado jueves, la cual elimina el fuero constitucional a senadores y diputados federales. Este jueves se aprueba en Comisión para que, hoy mismo, se lleve ante el Pleno y podamos aprobar este segundo paso de eliminar el fuero a legisladores, subrayó.

Ricardo Monreal opinó que vale la pena dar una gran discusión doctrinaria respecto si lo que se está eliminado es fuero o inmunidad, así como los alcances y consecuencias de esta modificación constitucional.

EL PAN CUESTIONA

El senador Julen Rementería del Puerto, del PAN, se pronunció por eliminar también el fuero a senadores y diputados, con la finalidad de no darle al titular del Ejecutivo Federal esa narrativa donde el Presidente diga “solamente yo me puedo sacrificar y ahora les pido a los legisladores que también lo hagan”.

De Morena, el senador Martí Batres Guadarrama aseguró que la iniciativa enviada por los diputados busca quitar la inmunidad para que el titular del Ejecutivo pueda ser juzgado por cualquier delito. Señaló que nunca en la historia de México se ha planteado en la Constitución que el Presidente de la República pueda ser juzgado por traición a la patria, corrupción, delitos electorales o por cualquier ilícito, como cualquier ciudadano

La senadora Verónica Delgadillo García indicó que dejar el fuero en el pasado es combatir la corrupción y ese pasaporte de impunidad. “El fuero es un símbolo del pasado de un régimen autoritario, corrupto e insensible que ha sido caracterizado por el abuso de poder y la impunidad de la clase política, por eso en Movimiento Ciudadano votaremos a favor de la desaparición del fuero para el Presidente y para Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados”, aseveró.

En tanto, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del PT, afirmó que con la eliminación del fuero ahora sí el pueblo verá en el Presidente de la República a un verdadero representante social que podrá ser enjuiciado por delitos de traición a la patria, electorales y todos aquellos por los que se juzga a cualquier ciudadano, porque nada ha sido más dañino que la corrupción que ha permeado desde arriba hacia abajo en el ejercicio del poder.

La senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, de Morena, aseguró que la eliminación del fuero presidencial cambiará el curso de la historia del país, porque se podrá enjuiciar al presidente como a cualquier ciudadano para combatir la corrupción, la impunidad y el saqueo de las arcas públicas. Señaló que los conceptos de no mentir, no robar y no traicionar que jura el Ejecutivo, ahora serán realidad, después de que el pueblo fue víctima de aquellos que se sirvieron del poder, apuntó.

Por su parte, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que con este dictamen no se le está quitando el fuero al Presidente de la República, sino que solamente se están ampliando los delitos por los que puede ser juzgado. “Es inadmisible seguir aceptando esta farsa”.

Juan Manuel Fócil Pérez, senador del Grupo Parlamentario del PRD, enfatizó que para que esta reforma sea histórica se debe concretar la reforma para que también se acote el fuero de los legisladores federales, pues “ningún servidor público debe tener protección” y todos tienen que cumplir con la ley, igual que cualquier ciudadano.

El senador José Erandi Bermúdez, de la bancada del PAN, señaló que es mentira que se quite el fuero presidencial, pues, para eliminar realmente esta figura, debería derogarse el artículo de la Constitución. Detalló que para que efectivamente se retire la inmunidad que tanto daño ha hecho a la ciudadanía, los servidores públicos deben ser juzgados por el ministerio público y no por el Congreso de la Unión.

En tanto, el senador de Morena, Héctor Vasconcelos, dijo que hoy se tiene la oportunidad de acabar con la inmunidad presidencial y con los abusos de toda índole que conlleva. “Los intereses partidistas y electorales de la oposición, no deben privar por encima del interés de la nación en el largo plazo”.