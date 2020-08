Reabren 377 módulos para la entrega de credenciales del INE en el país

GMx

Ciudad de México.- Este lunes tres de agosto reabrieron 377 Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE), para atender los trámites previamente agendados por la ciudadanía que no pudo recoger su Credencial para Votar debido al cierre provocado por la pandemia de COVID-19.

Aproximadamente 43 mil 800 personas que agendaron previamente su cita acudieron en los 32 estados de país, atendiendo en todo momento las medidas y protocolos de seguridad sanitaria, como el uso obligatorio de cubrebocas, de gel antibacterial y la sana distancia.

En este primer día, se entregaron más de 31 mil credenciales que habían sido tramitadas antes del cierre de módulos el pasado 23 de marzo, a fin atender las disposiciones sanitarias para prevención de contagio de COVID-19.

En estados como Chiapas se reabrieron 14 módulos y se atendió a 700 ciudadanas y ciudadanos que recogieron su credencial bajo estricto protocolo de salud, quienes en todo momento atendieron las instrucciones del personal. Los servicios se llevaron a cabo sin contratiempo.

Los ciudadanos que no acudieron a su cita, tendrán que realizarla nuevamente por los medios establecidos; no podrá acudir al siguiente día en reposición al día que no acudió.

La ciudadanía puede hacer una cita mediante el ine.mx o Inetel (800 433 2000), así como observar las medidas sanitarias.