Reaparece prometida Sammy; aseguró que regresó recursos del comediante

Tras la muerte de Sammy Pérez, Zuleika Garza, prometida del comediante reapareció en el programa «Es show» donde desmintió los rumores de robarse los recursos económicos, inclusive dijo tener pruebas, tanto fotografías como videos, para demostrar que devolvió las tarjetas y cuentas a Daniel Pérez, sobrino de Sammy.

Familiares del comediante y hasta el propio Eugenio Derbez aseguraron que Zuleika había desaparecido a pesar de que Sammy se encontraba muy grave. Incluso se comentó que tenía las cuentas de Sammy.

Aseguró que su supuesta desaparición se debió a que los doctores que la atienden le sugirieron aislarse, luego de que Sammy diera positivo a Covid-19 y motivo por el cual muriera en un hospital privado.

Esto fue lo que Zuleika dijo en entrevista telefónica:

«Buenas noches, la verdad que estoy destrozada, primero quiero aclarar dos cosas. Yo no estoy, no he huido, no me he escondido, aquí estoy en Colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mí muchas cosas, que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí esta el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor”.

Con información de: Excélsior