Rechaza López-Gatell que promueva formato de “Ley Chatarra” en los congresos locales

Ciudad de México.- El subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, rechazó que esté promoviendo una “Ley Chatarra” para las 32 entidades federativas.

Aunque aceptó que sería benéfico que hubiera una armonización entre las legislaciones aprobadas en Oaxaca y Tabasco, rechazó que haya enviado un formato a los congresos estatales de lo que algunos han denominado “Ley Gatell”.

“Yo soy un funcionario técnico que trabajo para el Poder Ejecutivo de México y yo no legislo.

Se dijo que yo mandé hacer un formato de ley y que lo mandé a distribuir en los 32 congresos estatales, dando instrucciones a los congreso estatales. No. Me hizo gracia cuando me lo dijeron porque obviamente es una acusación absurda.”

Aseguró que lo único que hizo “fue celebrar cuando el Congreso de Oaxaca impulsó esta ley y la aprobó por unanimidad”.

Tuve el gusto de conversar con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Oaxaca.

Celebré públicamente cuando en Tabasco se aprobó una ley al respeto.

Sigo celebrando que en las 32 entidades federativas exista la conciencia de la importancia de cambiar el rumbo de manera muy radical respecto a nuestro sistema alimentario, agregó.

Sería positivo que hubiera una armonización en la presentación de estas leyes, respetando la autonomía de los poderes legislativos y los gobiernos estatales, indicó.

En la conferencia vespertina de Salud se informó que México acumula 579 mil 914 casos confirmados de COVID_19, así como 62 mil 594 fallecimientos a causa de la pandemia.

El doctor Juan Rivera realizó una presentación en la que aseguró que el 75 por ciento de los adultos, 36 por ciento de escolares y 38 por ciento de los adolescentes, padecen sobrepeso y obesidad.