Rechazan Sheinbaum y López-Gatell haber ocultado cifras del COVID19 en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, rechazaron que ambos gobiernos (federal y capitalino) hayan mentido respecto a las cifras de COVID19 para retrasar la implementación del semáforo epidemiológico en rojo.

“A principios de diciembre, la pandemia arrasaba de nuevo en Ciudad de México: después de disminuir durante el verano, el coronavirus se propagaba rápidamente, las hospitalizaciones aumentaban y los respiradores se terminaban.

A pesar del aumento, los funcionarios federales tranquilizaron al público durante una reunión informativa el 4 de diciembre en la que se dijo que Ciudad de México no había alcanzado el nivel crítico de contagio que, según las propias normas del gobierno, obligaría al cierre de su economía”, difundió The New York Times.

Al respecto, la mañana de este lunes, la Jefa de Gobierno rechazó que su administración y la federal hayan escondido o maquillado las cifras, además, también negó que hay descoordinación entre ambos niveles.

-¿México escondió cifras en CDMX, según TNYT?, preguntaron, por su parte a Hugo López-Gatell.

-Usted está dando por hecho lo que ahí está escrito, pero indudablemente hay varios hoyos de la información. Tomaron información parcial y la dieron como válida.

El viernes inmediato previo, en que anunciamos el semáforo, replicamos con mucho énfasis la determinación que hizo el gobierno de la CDMX, y hablábamos de la epidemia en la capital del país, expresó.

“Entre las múltiples imprecisiones de la nota, incluye que la Jefa de Gobierno va por su cuenta y el gobierno federal va por su cuenta. No es así.”

Hugo López-Gatell rechazó también, de nuevo, que haya dicho que el semáforo epidemiológico no sea relevante.

“A qué me referí, cuando se declaró emergencia por COVID y emitió una serie de recomendaciones es irrelevante el color del semáforo, no la herramienta.”

La Ciudad de México y el Estado de México, desde el sábado, se encuentran en semáforo rojo, lo cual incluye una serie de restricciones que continuarán hasta el próximo 10 de enero, si es que las cifras no mejoran.