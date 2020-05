Recomienda AMLO a gobernadores evitar lujos, para que les alcancen los recursos

GMx

Si hay austeridad, que es un asunto de principios no administrativo, alcanza. Que no haya corrupción, que no haya lujos y excesos, esa fórmula da resultados para liberar recursos para el pueblo.

Así lo expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien está de acuerdo con algunos gobernadores que han planteado analizar la Ley de Coordinación Fiscal, lo que permitiría que les llegaran más recursos.

Aunque advirtió que ahora habrá muchos golpeteos porque se acerca el proceso electoral de 2021, dijo que se puede analizar y reiteró que los gobernadores están recibiendo sus recursos en tiempo y forma de parte de la Secretaría de Hacienda.

“Hay ejemplo de buenos presidentes municipales y buenos gobernadores, porque luego cuando no les alcanza, lo primero que hacen es volver a endeudarse”, manifestó, al considerar que los gobiernos locales también tienen que ser austeros.

Preguntado por la reportera Sara Pablo, de Telefórmula, respecto a si con su nueva forma de medir el crecimiento dejará de lado su promesa de crecer al seis por ciento al final del sexenio, dijo que no, que es aparte.

“No quiere decir que si hay crecimiento hay bienestar. No está probado que esa riqueza se distribuya equitativamente… en el sexenio de Salinas hubo crecimiento porque fue cuando sucedió la peor desigualdad”, respondió, además de reiterar que para él es importante la felicidad y bienestar de la gente, más que el crecimiento del Producto Interno Bruto.