Reconoce Eduardo Ramírez a deportistas de alto rendimiento.

El Senador Eduardo Ramírez encabezó este lunes la ceremonia de reconocimiento a los atletas chiapanecos que han destacado por su esfuerzo, dedicación y resultados en cada una de sus disciplinas, quienes se dieron cita en el Senado de la República para recibir, de manos de los titulares de la cámara alta como la senadora Olga Sánchez Cordero y el senador Ricardo Monreal Ávila, los merecidos reconocimientos.

Con la presencia de la senadora Alejandra Lagunes y del senador Rafael Espino, Eduardo Ramírez les dio la bienvenida a sus paisanos al lugar que dijo, donde se discute el futuro de la Patria, ahí, reconoció que en todo el País hay deportistas destacados, pero en Chiapas ha habido un gran avance en materia deportiva que se viene sumando a la gran riqueza con la que cuenta el Estado, cultural, gastronómica y musical, “El deporte es el legado más importante que se le puede dar a los niños y las niñas, los jóvenes, adultos y adultos mayores” sentenció el legislador.

Es de recordar que el pasado mes de octubre, Eduardo Ramírez presentó y logró la aprobación del punto de acuerdo por el que el Senado de la República rinde un homenaje a los deportistas de alto rendimiento por sus resultados en competencias nacionales e internacionales, “nos sentimos profundamente orgullosos de los resultados que han obtenido un nutrido grupo de chiapanecas y chiapanecos quienes han dado a México un alto prestigio y merecen nuestro mayor reconocimiento”, señaló en su momento el chiapaneco.

Blanca Solís Rodas, futbolista profesional, en nombre de los deportistas galardonados se dijo orgullosa de estar junto a sus paisanos chiapanecos y ver todo lo que se ha logrado, “estoy orgullosa de ser chiapaneca y de recibir este reconocimiento porque eso hace que todo nuestro esfuerzo, toda nuestra disciplina, te dé ánimo de levantarte todos los días y seguir haciendo lo que te gusta” expresó desde la máxima tribuna de la Nación, lanzando un mensaje a las nuevas generaciones de perseguir sus sueños y nos soltarlos, sobre todo en éstos momentos en los que sus esfuerzos ahora son reconocidos.

Olga Sánchez Cordero, Presidenta de la Mesa directiva del Senado de la República, les dio la bienvenida a la que llamó “La casa del federalismo”, ahí, reconoció que el logro de cada uno de los atletas convocados es mérito únicamente de ellos mismos y de sus entrenadores, además de reconocer la actitud y respeto con la que se desempeñan en sus actividades dentro y fuera de la cancha, “Reconocemos sus logros y sus records, pero también reconocemos su actuar como ciudadanos ejemplares”, dijo la legisladora.

Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República hizo un breve recuento histórico de las justas olímpicas y recordó que fue el senador Eduardo Ramírez el promotor de ésta acto de reconocimiento meritorio a los deportistas chiapanecos, a quien agradeció por la oportunidad de darles un reconocimiento a cada uno de éstos mexicanos ejemplares, “ustedes representan ese esfuerzo admirable que se debe reconocer”, apuntó el Senador.

Por su parte la senadora Alejandra Lagunes, mostró su admiración y respeto a los atletas convocados, dijo conocer el sacrificio y disciplina que se requiere, agregando que el deporte debe ser uno de los grandes pilares para la construcción de México y es en el deporte en donde está la oportunidad de sacar a los niños y los jóvenes de lugares de adicción, de ansiedad, “el deporte pone la vista en un lugar mucho más elevado y más sano”, señaló, enfatizando que el deporte debe ser prioridad en las políticas públicas del País.

Rafael Espino de la Peña senador por Chihuahua reconoció la falta de apoyo y las limitantes que viven día con día los deportistas mexicanos, por lo que urgió crear acciones que garanticen que sean destinados recursos que impulsen el deporte, y fomentar más y más los reconocimientos a los logros de los atletas mexicanos, invitar a la iniciativa privada a apoyar a éste sector tan importante para el buen desarrollo social de México, haciendo un pase de lista de los galardonados y agradeciéndoles su esfuerzo que ha puesto en alto el nombre de México e incluyendo en los reconocimientos un homenaje póstumo al boxeador chiapaneco Romeo “el lacandón” Anaya.

Los galardonados chiapanecos son Eduardo Maximiliano García Betanzos, Campeón nacional de luchas asociadas estilo libre; Carmelita Viridiana Correa Silva, atleta de pista y campo que compite en salto de pértiga; Oscar de los Santos Domínguez, Ultra maratonista; Aremi Fuentes Zavala halterofilista y medallista olímpica; Blanca María Solís Rodas, futbolista profesional y ex seleccionada mexicana; Ivonne Rodríguez Estrada, deportista en la disciplina de apnea dinámica; Roberto Carlos Sumuano Muñoz en la disciplina de Tae Kwon Do; Rodolfo Solorio Castro destacado deportista invidente; Jocelyn Johana Paniagua Mendoza, patinadora de velocidad sobre ruedas; Carlos Alberto Moreno Guzmán, nadador de aguas abiertas; Natán Morales Vázquez; maratonista en silla de ruedas considerado uno de los mejores atletas paralímpicos de México; Isis Breiter, ultra maratonista; Juan de la Cruz Martínez, destacado en juegos autóctonos participando en Pelota Purépecha, María Balcázar, Golfista; y con mención especial Cuauhtémoc Leonel Alcázar Cansino, ex míster Chiapas, maestro de educación física y gran promotor del deporte en Comitán y en Chiapas.