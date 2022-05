Reconocen maestros, voluntad de AMLO, pero exigen democratizar al SNTE, sin simulaciones

GMx

Ciudad de México.- El Movimiento Nacional por la Transformación Sindical (MNTS) reconoció esfuerzo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, por mejorar las condiciones de los maestros; sin embargo, manifestaron que el gran pendiente es la democratización del SNTE, pero sin simulaciones.

“Reconocemos el esfuerzo que el gobierno está haciendo, para, con un mejor salario, revalorar la tarea que realizan los maestros; eso es loable, pero para poder completar las dos preocupaciones fundamentales que el gobierno se propuso a principios de sexenio (mejorar la calidad de vida del maestro y la democratización del sindicato) falta la democratización del SNTE, porque ahora solo se vive una gran simulación”, afirmó Ricardo Aguilar Gordillo, integrante de la Coordinación Política Nacional del MNTS, en conferencia ante medios de comunicación nacionales.

“…hoy lo que viene como tarea después de este anuncio salarial (que habrá de ocurrir el 15 de mayo, Día del Maestro) es la urgente democratización en el SNTE, ya no más simulación democrática, sino una verdadera democratización, con voto secreto, sin coacción, con equidad. Que participen tanto activos como jubilados, y que no se les quite el derecho a participar.