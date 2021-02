Recula ASF sobre cálculo de cancelar el AICM; la “doblan” dichos de AMLO

GMx

Los dichos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), parecieron hacer “mella” en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quien reculó y reconoció que existen inconsistencias en el cálculo del costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), por lo que informó que realizará una revisión.

El lunes, desde su conferencia mañanera, el mandatario mexicano criticó el informe presentado por la ASF en el que señaló que el costo por cancelar el proyecto fue de más de 300 mil millones de pesos, asegurando que contaba con otros datos y que el órgano auditor “exageró” en su estimación.

A raíz de esta situación, la Auditoría emitió un comunicado en el que reconoció que existen inconsistencias en el método para calcular el costo final de la cancelación de la obra, por lo que dijo que haría una revisión.

“Existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco”, informó.

De acuerdo con el comunicado, se detectó que el monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica.

La ASF también explicó que el cálculo del costo de cancelación considera distintos elementos como el pago de obligaciones, intereses y la cancelación de contratos.

“El costo estimado de la cancelación de la construcción del NAICM, considera los flujos pasados y futuros para llevar a cabo la cancelación de las obligaciones contraídas para la construcción que no representan un costo, pero si un flujo de salida; asimismo, contempla Bonos en Circulación que ya se encuentran contemplados dentro del costo de la inversión ejercida y la terminación anticipada de los contratos suscritos; además, contempla intereses de vencimientos futuros que no representan un costo actual y que se materializarán en la medida que dichos bonos no sean rescatados, siendo que hasta entonces, en su caso, formarán parte del costo de cancelación”, detalló la ASF, que dirige David Colmenares Páramo.

