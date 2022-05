Reforma Electoral es unilateral y no invita al diálogo con la oposición: Lorenzo Córdova

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), acusó que la reforma electoral que se propuso por parte del Gobierno Federal es unilateral y no tiene ni diálogo, ni análisis con la oposición.

“Todas las reformas electorales han sido demandadas por la oposición y construidas desde el gobierno junto con la oposición. No ha habido ninguna reforma, hasta esta última, que ha sido presentada unilateralmente, es más, todas las reformas electorales en México han surgido de un proceso de diagnóstico, análisis, negociación antes de que se presentara la iniciativa, ¡todas!”, indicó Córdova.

Aseguró que la iniciativa no fue procesada no consensuada y que no recoge la pluralidad de puntos de vista que hay en la materia.

“Se puede decir que es el punto de partida para la discusión, está bien, qué bueno que ya tenemos al menos un texto donde se puntualizan los puntos del gobierno, hace dos semanas era pura especulación, quién sabe qué dice el señor Presidente cuando habla de la necesidad de una reforma para que no haya fraudes; hoy ya lo sabemos, pero si sigue la lógica de lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que hace un año dijo que ‘ya cambiaron las cosas, era tiempo de volver a pensar que las elecciones volvieran al control de la Secretaría de Gobernación’, si esa es la lógica, tenemos un problema”.

En el foro ‘Agenda electoral: revocación de mandato y ¿posible reforma?‘, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Córdova dio una extensa opinión sobre la propuesta de la Reforma Electoral presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El titular del INE aseguró que es un error pretender que la reforma parte de la premisa de querer solucionar lo que ya no existe, como los fraudes electorales que solo están en el imaginario de los “malos perdedores”.

Aseguró que a diferencia de lo que pasaba hace 30 años, ahora hay certeza en las reglas y una sana incertidumbre sobre quiénes serán los ganadores porque se respeta el voto de la ciudadanía.

“A lo que el INE nos tiene acostumbrados, que es que las elecciones del 2024 serán mejores que las del 2021, con una mejora continua al proceso electoral anterior”, aseguró Córdova Vianello.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, con su iniciativa de Reforma Electoral, se garantiza al pueblo de México “la aplicación plena de la democracia“.

Se está garantizando el voto de los ciudadanos, es la aplicación plena de la democracia, van a ser los ciudadanos los que van a elegir libremente a sus representantes y se cuida también que todos puedan participar en las elecciones y puedan tener espacios en el Congreso”, dijo.

“No hay la intención de que se imponga un partido único, lo que queremos es una auténtica democracia en el país y que se termine con los fraudes electorales, que sea el pueblo el que elija libremente a sus representantes, ese es el propósito de esta reforma”, puntualizó.

El mandatario mexicano recordó que su movimiento fue víctima de fraudes electorales en el pasado, pero que en el año 2018 el pueblo de México le otorgó su confianza para llevar a cabo una transformación en México.

Nosotros venimos de una lucha por la democracia y hemos padecido durante años de fraudes electorales, de imposiciones, somos víctimas de la antidemocracia, del fraude. Llegamos a la Presidencia por voluntad del pueblo, como nunca, los ciudadanos nos dieron su apoyo, constituyeron al actual Gobierno legal, legítimamente”, refirió.

“Queremos dejar establecido un verdadero sistema democrático, porque consideramos que ese ha sido un problema en la historia de México, la falta de democracia, que nos ha llevado a imposiciones, que le han costado mucho al pueblo de México”, puntualizó.

López Obrador refirió que México es uno de los países con más rezago en materia de democracia, a lo que atribuyó a los “fraudes electorales” que se registran en el país.

“No creo que haya otro país y es vergonzoso con más fraudes electorales que México, con más imposiciones, con falta de democracia, con predominio de partidos únicos, con mafias de poder dominando el país, con grupos de intereses creados que mandan, que deciden, que hayan llegado al extremo de subordinar a todos los poderes públicos”, expuso.

Con información de López-Dóriga Digital